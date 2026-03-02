我是廣告 請繼續往下閱讀

美國上週六與以色列聯合對伊朗發動「史詩怒火行動（Operation Epic Fury）」，政權最高領袖哈米尼已在美軍空襲中喪命，戰爭一觸即發。台股今（2）日開低，大盤一度跌逾800點，但買盤逢低搶進，指數震盪回穩，終場以35095.09點作收、下跌319.40點，成功守住3萬5大關。台積電跌10元收1975元。櫃買指數盤中雖逆勢翻紅，但終場仍收黑，下跌0.72點，來到316.01點。權值股多數也收黑，台積電收盤下跌10元，報1975元；鴻海下跌4元，報239元；台達電下跌5元，報1425元；廣達上漲9.5元，報301元；聯發科跌45元，報1900元；富邦金下跌1.2元，報93元。觀察盤面焦點，今日資金轉往避險或特定題材，航運股、光通訊、低軌衛星及玻璃陶瓷表現亮眼。低軌衛星華通、兆赫亮燈鎖死，成為盤面強勢指標；光聖、聯亞漲停，上詮也漲逾4%；群創漲逾6%。傳產航運股長榮漲逾6%，而萬海及陽明也有4%以上的漲幅，成為資金買盤湧入的族群之一。記憶體與PCB族群相對抗跌，顯示資金轉向題材與跌深反彈個股。而戰爭影響，油價飆升與航班混亂衝擊之下，航空股（長榮航、華航）全面大跌。市場分析，今日觀望情緒濃厚，投資人多將資金轉向避險資產，台股短線仍面臨技術性調整壓力。台股今日漲幅前十排名分別為安集、牧德、上銀、聯亞、汎銓、兆赫、暉盛-創、茂迪、前鼎、岳豐。成交量前十排名則為群創、凱基台灣50、友達、力積電、台玻、元大台灣50、燿華、元晶、旺宏、主動統一台股增長。