社長一路好走！日本知名動畫公司「京都動畫」（Kyoto Animation，京阿尼）今（2）日宣布，公司代表董事暨社長八田英明已於今年2月16日辭世，享壽76歲。京阿尼曾在2019年經歷史上最嚴重的縱火案，八田社長仍在艱困情況下率領公司重振，且每年舉辦追悼儀式，他的離開也讓大批動漫迷感到不捨。
八田英明享壽76歲！40年間率領京都動畫登上巔峰
八田英明自1985年就任以來，40多年來秉持「共同創作」理念，將公司打造為真誠、以人為本的動畫娛樂企業。2000年代，公司接連推出《涼宮春日的憂鬱》、《K-ON！輕音部》等作品動畫化，讓京阿尼精緻的動畫風格迅速紅遍全球，成為21世紀日本動畫極具代表性的公司之一。
京都動畫官方聲明指出，社長八田英明已於2月16日辭世，享年76歲，感謝各界生前的關懷與支持。未來將由長子八田真一郎接任社長，全體員工將繼承前社長遺志，持續創作讓世人感動的作品。告別式將由家屬低調舉行，婉拒鮮花與奠儀。
京阿尼縱火案釀36死悲劇！兇手青葉真司死刑定讞
2019年7月，京都動畫第一工作室發生震驚全球的縱火案，嫌犯青葉真司潑灑汽油縱火，犯案動機為認為京都動畫剽竊其小說作品。
這場大火造成36名員工罹難、32人輕重傷，許多才華洋溢的動畫製作者在悲劇中喪生，也重創公司多項製作計畫。
最終，京都地方法院於2024年1月25日宣判死刑，認定青葉真司奪去36條寶貴生命，情節極為重大且悲慘，且具完全責任能力。2025年1月27日，青葉真司自行撤回上訴，使一審死刑判決確定。不過截至目前為止，死刑尚未執行。
京都動畫每年皆舉辦追悼儀式。2025年追悼場合中，八田英明曾表示，事件後公司已發表11部作品，並強調「希望大家齊心協力，持續創作出無愧於心的作品」，逐漸帶領公司走出陰霾。
資料來源：Kyoto Animation
