台中市北屯區今天（2日）上午發生一起死亡案件。一名56歲男子被發現陳屍於自家轎車內，車輛停放在昌平東八路與崇德十二路口附近已多日未移動，直到路過民眾察覺異狀報警，警方與消防人員到場後確認男子已明顯死亡，全案已報請檢察官相驗釐清死因。警方表示，今日上午8時許接獲通報，指該路口有男子倒臥車內、動靜全無。消防局獲報後派遣救護人員前往處理，抵達現場時發現男子位於駕駛座，身體已出現屍僵現象，研判死亡時間已逾2日，當場確認無生命跡象，未送醫，後續交由警方封鎖現場調查。經查，死者為56歲陳姓男子，居住於案發地點附近社區。警方調閱周邊監視器畫面發現，該車自228連假期間便停放在該處，期間未見移動。現場未發現打鬥或破壞痕跡，車門未上鎖，車內留有書信。警方初步排除有外力介入情形，研判案情單純，但確切死因仍須待檢察官相驗結果確認。警方已通知家屬到場協助後續事宜，並強調相關案情仍在進一步釐清中。