泰國一隻名叫Mootoo的米格魯犬，近年來憑藉「一臉沒睡飽」的超厭世表情，在網路社群平台爆紅，因完美詮釋現代人上班的眼神死神情，成為網路世代最新迷因，累積超過135萬人追蹤牠的日常生活。但Mootoo之所以愛睏又肥胖，其實是患有甲狀腺功能低下問題，好在經過飼主愛的照顧與藥物控制，精神狀態越來越好，勵志的狗生療癒無數人。
泰國網紅狗狗Mootoo爆紅！「睡不飽厭世表情」吸135萬人搶看
近年有一隻來自泰國的米格魯犬Mootoo在社群平台爆紅，由於牠總是一臉沒睡飽，經常擺出懶洋洋又厭世的表情，眼神總是瞇成一條線，看起來十分無奈，配上肥嘟嘟的身體，完美詮釋了「我每天早上都是這個表情」的社畜上班族心聲。
Mootoo一臉太過厭世，那副我不想上班的厭世模樣，瞬間成為網路最新迷因，社群帳號每天都會更新日常照片，即使每天看起來都像沒睡飽，仍在Instagram累積超過135萬人追蹤，用最廢萌的表情圈粉與療癒無數網友。
Mootoo睡不飽原因找到了！靠主人的愛重拾健康狗生
不過Mootoo睡不飽的臭臉，背後其實藏有健康問題。據了解，Mootoo最初因為過度肥胖，被飼主誤以為是太貪吃，但後來經過獸醫檢查才發現，Mootoo原來患有甲狀腺功能低下，導致牠新陳代謝變慢，容易嗜睡、肥胖，甚至易掉毛。
Mootoo飼主為了讓牠重回健康，在飼主愛的照顧下，以及藥物治療控制下，已經慢慢恢復精神，狀態也越來越好，照片也終於不再是病懨懨的表情，多張照片可以看到Mootoo重拾燦爛笑容，勵志的狗生也讓Mootoo再擄獲一票新粉絲。
Mootoo IG
