美國、以色列28日對伊朗發動空襲，伊朗最高領袖哈米尼與多位伊朗軍事高層在空襲中喪生。過去曾預言美國在伊朗境內沒有內應，根本無從打起的前立委郭正亮言論被打臉；對此，民進黨台北市議員洪健益今（2）日直言，郭正亮還敢繼續上節目，就是為了要跟中共裡應外合，合理化疑美論。過去郭正亮斬釘截鐵說，美國打伊朗是相當困難，如今翻車，又被挖出過去預測高市早苗解散國會一定慘，結果自民黨在改選狂勝；預測美國不敢打委內瑞拉，結果美軍活捉委內瑞拉總統。對此，洪健益今日在政論節目《頭家來開講》中表示，名師呂捷評價郭正亮，只要他講到沒事的，都無一倖免，現在又稱哈米尼是因為被掌握、無處可去，剛好得知美國要轟炸的地方，乾脆攜家帶口到那裡殉教，進而凝聚百萬人報復美國的氣氛。洪健益酸，「我倒覺得如果我是你（郭正亮），我早就不敢上政論性節目了」 ，這個說法的邏輯不知道哪裡來的，從以前到現在郭每次的預言沒有一次準，大家仔細聽，郭講完了以後，國台辦、央視等中國的媒體一定會出來附應，「那為的是什麼？為了他們的疑美論嘛！」洪健益直言，如果不是為了合理疑美論，郭正亮三番兩次在眾多來賓面前，預言翻車，「你還敢上嗎？就算敢上也不敢預言，就合理的評估就好了」，目的就是要合理化疑美論、合理化中國大陸是我們的好朋友，是我們自己人。洪健益表示，郭正亮現在不管自己的臉皮了，反正中國叫他做就做，就裡應外合，大內宣大外宣一起做，「但我要提醒亮哥，台灣是主權獨立的國家，他們怎麼可以對主權獨立國家，每天恐嚇我們呢？這個是誰？不就是中國嗎？」