泰國汽車企業圈近期出現公關風暴，臉書粉絲專頁「泰爸噗嚨共」指出，中國奇瑞集團旗下 OMODA 與 JAECOO 在羅勇府尼空帕塔那縣馬堪庫區的新工廠原定於 2 月 26 日舉行盛大開幕典禮，卻在活動前一晚突然宣布取消，引發泰國車市與媒體廣泛討論。據悉，這座工廠占地 104 萊，自 2025 年 5 月起已有相關照片由 Omoda & Jaecoo Thailand 官方粉專發布，原定開幕時間曾多次延後，最終確定 2026 年 2 月 26 日為「D-Day」。開幕邀請函早在 1 月 26 日就已發出，活動籌備工作包括媒體接待、政府代表邀請及經銷商安排等均已完成。然而，2 月 25 日晚間 22:00，公關公司突然通知取消活動，理由僅為「高層主管無法出席擔任開幕主席」，官方粉專則在 26 日凌晨 00:40 才公告。事件發生前，仍有車輛登記、停車協調等作業進行中，造成數百名相關人員受到影響，包括媒體、經銷商及活動公司人員。臉書粉專「泰爸噗嚨共」分析，這種以高層出席為前提的管理模式，突顯授權不足與決策權高度集中問題。雖然工廠運作不受影響，但對市場而言，品牌形象受損，消費者與合作夥伴對未來交車、Wallbox 充電設備安裝、售後服務及零件供應的信心可能受到衝擊。這也並非該品牌首次引發爭議。過去曾因港口交車未進行完整 PDI（交車前檢查）而受到輿論批評，最終才在2025年12月承諾改善流程。此次開幕儀式突然取消，更加凸顯中國高層決策與泰國在地管理團隊間的溝通缺口，引發外界對內部管理與政治因素的猜測。目前，CHERY Group – OMODA & JAECOO 及旗下品牌 JETOUR / Luxeed / Lepas 已表示「項目運作仍按原計畫推進」，但市場仍期待更具體與說服力的說明，以重建泰國消費者與合作夥伴對品牌的信任。「泰爸噗嚨共」也提醒，品牌若無法改善在地授權與決策流程，類似危機仍可能重演。