總統賴清德今（2）日表示，2026年政府施政核心目標之一就是「拚經濟」，正在全力推動「AI新十大建設」，目標是台灣不只是半導體的領先者，更要成為全球數位與AI創新的樞紐。賴清德今接見第19屆「國家卓越成就奬」、第10屆「國家傑出執行長奬」、第4屆「國家非營利組織總經理奬」、2025「國家傑出總經理奬」、2025「國家傑出台商總經理奬」暨第43屆「國家傑出經理奬」得奬人，肯定他們在不同領域長期帶領組織成長，共同促進台灣經濟發展。賴清德指出，謝中華民國企業經理協進會，長期以來扮演政府在推動經濟政策時最不可或缺的合作夥伴，尤其透過開辦高階主管研習課程，持續為國家培養領導人才，共同促進台灣經濟的發展。賴清德說，去年台灣經濟成長率在全國人民、各行各業努力之下達到8.68%，創下15年來新高，這是各位、百工百業跟政府一起努力的成果。他說，過去一年政府也跟產業站在一起，因應國際變局的挑戰，為了降低美國對等關稅可能帶來的衝擊，行政院已啟動「因應美國關稅我國出口供應鏈支持方案」，提出930億元的資源協助企業穩定經營，為產業轉型升級奠定基礎，不斷提升競爭力，才能走向世界。賴清德強調，面對近期美國政府在現行最惠國稅率基礎上，加徵15%關稅等措施，政府團隊已經在第一時間就密切掌握情勢，並持續與美方積極溝通，一定會確保台灣取得最佳待遇不打折扣，並為國家與產業爭取最有利條件，穩健、踏實地因應各項風險與挑戰。賴清德說，展望2026年，政府施政核心目標之一就是「拚經濟」，正在全力推動「AI新十大建設」，目標是台灣不只是半導體的領先者，更要成為全球數位與AI創新的樞紐。他說，這不僅需要政府的政策，更需要各位專業經理人發揮「領頭羊」的作用，才能讓台灣不只一枝獨秀、而且有廣大的螞蟻雄兵。賴清德相信，透過得獎人的協助及政府的支持，會讓傳統產業、服務業與農業都能全面提升，讓台灣經濟成長更有深度、廣度，讓台灣這塊「世界品牌」持續發光發熱。他說，期盼新的一年和大家一起努力、「做伙打拚」，得獎人也能持續發揮專業與影響力，讓台灣的實力更強大。