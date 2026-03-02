我是廣告 請繼續往下閱讀

▲「費仔」費爾柴德（Stuart Fairchild）的衝刺速度高達每秒28.8英尺，PR值高達89，只要一上壘就能給予敵隊投捕搭檔極大威脅。（圖／記者葉政勳攝）

▲「費仔」費爾柴德（Stuart Fairchild）擁有優異的本壘板紀律，且屬於中長程打者，由他打頭陣能有效消耗對手用球數，也能敲出適時一擊。（圖／記者葉政勳攝）

2026世界棒球經典賽(WBC)中華隊今(2)日因宮崎大雨，首場官辦熱身賽無奈取消。儘管無緣見證完全體實戰，但在針對接下來的熱身賽，打線陣型已經大致底定，台美混血大聯盟球星「費仔」費爾柴德(Stuart Fairchild)預計將扛下台灣開路先鋒。然而，將費爾柴德擺在「第一棒」的位置，絕對不僅僅是因為他「跑得快」這麼簡單。從大聯盟進階數據與現代棒球的戰略思維來看，這絕對是最佳的安排。第1棒的首要任務是上壘，而上壘後能給對手帶來多少壓力，就取決於腳程。根據大聯盟Statcast系統追蹤，費爾柴德去年的衝刺速度(Sprint Speed)高達每秒28.8英尺，這項數據超越了全大聯盟89%的頂尖球員。當這樣一位具備極速的跑者站上壘包，對於投捕而言將是巨大的威脅。為了防範他盜壘，投手必須分心牽制、加快投球節奏(Slide step)，甚至被迫減少將變化球投在低角度的比例，以免捕手擋球不及遭到進佔得點圈，這種「速度」產生的無形牽制力，將直接迫使對方投手犯錯。作為球隊整場比賽面對對方先發投手的第1人，第1棒打者必須具備極佳的選球眼，幫休息室的隊友「看球」。費爾柴德長期在美職高階層級對決動輒破百英里的速球與犀利變化球，具備優異的本壘板紀律。他不會輕易對引誘球揮棒，能夠有效消耗對手用球數。由他打頭陣，能讓後方的張育成、林安可等打者，在場下有更充裕的時間觀察投手，進而敲出致命一擊，這對極度仰賴情蒐的短期國際賽來說，是無價的情報蒐集。過去球界對於第1棒的迷思，往往停留在「把球碰成安打」的短程型打者，但現代棒球強調的是「首局壓迫感」，尤其上壘能力相當重要。中華隊打擊教練高國輝曾精闢點出，費仔的揮棒機制偏向「中長距離」，與現役中職MVP林立非常相似，對方投手為了不保送他，如果選擇把球塞進好球帶挑戰，費爾柴德絕對具備一棒將球扛到外野深處、形成二壘甚至三壘安打的長打爆發力，這種「選球眼＋長打威脅＋速度」的3拍子組合，能讓對手陷入「投不投好球都危險」的兩難。總教練曾豪駒不斷強調，打線安排的核心是「串聯度」，將費爾柴德擺在第1棒，正是啟動這條打線連鎖反應的關鍵按鈕。只要費仔一上壘，這將為後續登場的本土重砲張育成創造極佳的攻擊機會。雖然大雨沒收了實戰，但這套以「費仔核彈頭」為首的打線藍圖已經出爐，準備在東京巨蛋為對手帶來最窒息的開局壓迫。