▲朱琦郁不只主持活動，也在房地產介紹上有一席之地。（圖／朱琦郁提供）

▲朱琦郁受到房地產建商與買家肯定。（圖／朱琦郁提供）

▲朱琦郁的狗入鏡短影片後，也意外受到歡迎。（圖／朱琦郁提供）

前財經美女主播、節目《小姐不熙娣》班底朱琦郁，除了主持活動、上節目外，也因為分享房地產資訊引發熱烈迴響被稱為「房產女王」，她錄製許多房地產內容影片，不僅吸引大量關注，因分析角度專業、論述清晰，讓不少觀眾直言「更有信任感」，甚至跟著她的推薦入手人生第一間房，一支介紹桃園新光三越舊址開發的短影音，更創下超過400萬次觀看。近年，朱琦郁拍了許多介紹房地產的影片，她觀察房產影音競爭日益激烈，甚至有人認為未來可能被AI取代，但許多粉絲回饋，正是因為她擁有財經主播背景，加上清晰的邏輯與表達能力，使觀眾更容易理解房市資訊，也更願意信任她的分析。她近期一支介紹桃園新光三越舊址開發的短影音，更創下超過400萬次觀看，建案銷售也已達5成，再次展現內容影響力。朱琦郁表示，去年起台灣房市進入修正與冷靜期，但部分區域表現仍相對穩健，例如板橋、中永和、三重及桃園部分地區，市場仍以換屋與自住需求為主。過去擔任財經主播時累積的大量觀眾，如今也成為她房產內容的主要受眾，「很多人是從以前看我分析股市，到現在看我介紹房市」，影片上線後經常收到大量詢問，甚至不少人直接私訊預約賞屋，讓她笑稱自己「變成小客服」，雖然忙碌卻也感到開心，因為能幫助民眾找到理想的家。此外，朱琦郁分享自身看屋經驗，曾介紹位於板橋府中站附近的預售案，當時開價落在6字頭，她認為以區域發展與機能而言相當具有吸引力，甚至打算購入作為工作室使用，沒想到，影片發布後短短兩週，再回頭賞屋時，心儀房型已全數售罄，讓她感嘆：「如果遇到喜歡的房子，真的不能等影片上線再決定！」也顯示熱門建案仍具市場競爭力。儘管網路上常有網友質疑房價或區位，但朱琦郁透露，曾有粉絲特地找她簽名，並分享自己是看了她的影片才買下第一間房，近期更購入第二間，認為她的介紹中肯且實用，能幫助購屋族提前篩選物件，這樣的回饋讓她深受感動，也更確信房產資訊的價值，「一間房子可能不適合所有人，但對某些人來說，卻是夢想中的家。」另外，朱琦郁也嘗試以更生活化方式呈現房產內容，例如帶著愛犬拍攝林口適合寵物居住的社區，意外受到市場歡迎，甚至有建商指名希望她與愛犬一同入鏡拍攝，她笑說：「牠現在比我還受歡迎。」也顯示房產內容逐漸從專業分析，走向兼具生活感與信任感的新趨勢。朱琦郁強調，房地產對多數人而言是人生重要決定，而她希望透過結合財經專業與實地觀察，提供更具參考價值的資訊，幫助民眾做出適合自己的選擇。