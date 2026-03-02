我是廣告 請繼續往下閱讀

美國與以色列聯手打擊伊朗，殲滅包含伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）在內高層，伊朗國營電視台主播在鏡頭前展現哭喪表情，另一方面，海外伊朗人則顯得歡欣鼓舞，澳洲伊朗裔女主播在談及哈米尼死訊時，甚至興奮到在直播前爆粗口，全程被放送。根據澳洲天空新聞與新聞集團（News Corp）旗下News.com.au報導，主播帕納希（Rita Panahi）是The Rita Panahi Show節目的主持人，父母是伊朗人，她在天空新聞節目《Outsiders》中談論伊朗局勢，提到哈米尼被擊斃後，以母語波斯語飆罵「你這個混帳東西，為你感到羞恥，下地獄去吧！」這段畫面在社群平台X上瞬間湧入數十萬人次觀看，帕納希在天空新聞節目中提到，「我只想說，在經歷 47 年的暴政之後，這名獨裁者已經身亡，而伊朗正在能夠獲得解放的邊緣」，坦言自己從未想過有生之年會看到這一天。帕納希還讚揚了美國總統川普（Donald Trump）具有「勇氣」，認為川普下令對伊朗採取軍事行動同時也承擔了一些風險。事實上，帕納希是長期的保守派評論員，長期針對伊朗神權體制進行批判。帕納希出生於美國阿肯色州派恩布拉夫（Pine Bluff），父母為伊朗人。幼年在德黑蘭成長，之後移居墨爾本。她曾公開表達反對伊朗對待女性的方式。