一顆仙桃（又稱蛋黃果）意外在網路上掀起論戰，愛的人超愛、討厭的人嫌到不行。一名網友在Dcard分享自己很愛吃仙桃，卻被家人與男友嫌棄口感軟黏到噁心，讓她相當無奈；貼文曝光後，有人力挺仙桃香甜濃郁，也有人直言味道怪、口感難以接受，甚至列入最不愛水果名單。網友表示，仙桃是她心中的愛水果，但身邊親近的人幾乎都不買單，常用「噁心」形容它的質地，讓她忍不住上網求同溫層。網友回應也很兩極，支持者形容仙桃甜又香，有人說味道像蘋果麵包，也有人分享「配優格超搭」；反對派則集中火力在「軟黏」口感，直呼第一次吃就覺得難以下嚥，甚至有人笑稱像在吃「黃色黏土」。面對這顆爭議水果，農糧署曾在臉書介紹，仙桃風味帶點蛋黃香氣，口感近似地瓜，但營養價值不容小覷，含有膳食纖維、維生素 C、類胡蘿蔔素，並富含鎂、鈣、鐵等多種礦物質。農糧署也提到，仙桃不只可直接食用，打成果汁或做成冰淇淋也很適合，若能搭配不同吃法，可能更容易被接受。至於挑選與熟成，農糧署建議，選購時可挑外觀偏橘黃色，若冬季可能較淡，摸起來帶有軟度的果實；若想加快熟成，可先去除蒂頭、挖個小洞加少許鹽巴，再用保鮮膜包覆整顆，幫助加速熟化。