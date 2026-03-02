我是廣告 請繼續往下閱讀

許毓仁預告，他將在證詞中，強調四點：

美國哈德遜研究所智庫資深研究員、前國民黨立委許毓仁受邀出席美國國會舉行的聽證會，將在美東時間2日近中午（台灣時間約2日23時至3日1時)在「美中經濟與安全審查委員會」（U.S.–China Economic and Security Review Commission）作證發言，他也再度向台灣立法院喊話，呼籲盡快通過國防預算，強化自我防衛與關鍵基礎設施保護。許毓仁將在美國國會美中經濟安全委員會聽證，這是台灣少數有學者且具前立委身分者登上美國國會聽證會，許毓仁將在會中以台灣視角談及台灣在全球地緣政治的重要性，以及海底電纜、灰色地帶行動、印太戰略等多重面向。許毓仁在聽證會前也透過臉書談到預計可能談及的進一步內容，他提到，「美中經濟與安全審查委員會」是由共和黨、民主黨共同聯席的委員會。這次聽證的主題是台灣海峽的海底電纜(undersea cable)破壞風險，以及整個印太地區海底基礎設施韌性的關鍵重要性。許毓仁提到，全球超過 95% 的數據傳輸仰賴海底電纜。它們連結金融市場、支撐安全通訊、維繫經濟與國家安全，是現代世界真正的「隱形命脈」。然而，這些關鍵設施正變得越來越脆弱。若台灣周邊的重要樞紐發生一次重大中斷，無論是蓄意破壞或灰色地帶行動，都可能對全球經濟與盟友軍事通訊造成深遠衝擊。許毓仁預計將在聽證會第三場「水下基礎設施與戰略資源」登場聽證，他提到，此刻的國際局勢，正在進入一個結構性轉折，全球秩序重組組、地緣政治衝突、科技、軍事競爭，有一條幾乎看不見、卻至關重要的戰略命脈，海底電纜。不僅因為它關乎台灣的安全，更因為它涉及整個自由世界的連結與韌性。