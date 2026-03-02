我是廣告 請繼續往下閱讀

Rosé的金髮已經維持7年，原來她每2週就補染一次。

Rosé為了染金髮 把韓國髮型師請到美國補染

髮型師長途飛行身體出問題 Rosé豪氣幫訂商務艙機票

BLACKPINK成員Rosé暖舉再加一！她為了維持7年招牌金髮，幾乎每2週補染一次髮根，連海外行程滿檔都不喊卡，負責BLACKPINK、ALLDAY PROJECT、i-dle造型的南韓知名髮型師차차（ChaCha、本名：車鍾賢）近日在節目《WORKERS'HIGH》分享Rosé為了染金髮的故事，為了替她漂加染，차차曾多次當天往返美國洛杉磯與韓國，長途奔波導致骨盆、尾椎出問題，沒想到Rosé得知後，直接替他把機票升等商務艙，只為了那一趟的補染行程。차차在《WORKERS' HIGH》節目中提到，Rosé的金髮已經維持大約7年，基本上2週就得補1次髮根，她其實還想更密集一點，因為活動行程幾乎沒有空檔。不過漂染太頻繁對頭皮傷害極大，차차常勸她拉長間隔，但Rosé卻說，比起頭髮跟頭皮健康，她更在意站在大眾面前時呈現出的狀態。為了把頭皮傷害降到最低，차차後來乾脆研發獨門染劑，連上藥手法都重新調整，2人也因此合作長達7年。然而Rosé的海外行程實在太密集，補染時間一到，她不是在美國就是在巴黎，차차只能啟動「當天往返」出差模式，直接飛去LA飯店幫她處理。차차形容自己的行程幾乎像在拍極限職人紀錄片，早上落地美國洛杉磯、舊金山，中午12點到飯店，簡單吃個午餐就開始漂加染，整套流程3到4小時，結束後回自己飯店沖個澡，晚上7點再衝機場返韓，飛行時間將近12小時，但人在美國停留卻不到12小時，行程比快閃還快閃。長期這樣飛來飛去，차차的骨盆與尾椎陸續出現問題，身體終於發出警訊，他坦白跟Rosé說出差真的有點吃不消，沒想到從那之後，只要是這種補染的1日行程，Rosé都主動替他訂商務艙機票，讓他至少在飛行途中能好好休息。차차感性表示：「那真的是一種格局，不是說是財閥、有錢就一定會幫你訂商務艙，那是她對我的心意，所以我才更努力的飛來飛去。」Rosé為了維持招牌金髮，替長年合作的髮型師升等商務艙機票的細節曝光後，很快在網路上掀起討論，不少人聽完直呼「這連財閥都未必做得到」、「這種老闆哪裡找」、「也太照顧身邊的人了吧」，還有人感嘆就算身價再高，也未必會把心思放在團隊成員身上。