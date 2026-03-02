我是廣告 請繼續往下閱讀

今年3月3日是元宵節，達特楊眼科聯盟執行長洪啟庭於元宵節前夕分享一個跟元宵節月亮有關係的案例。一位25歲的陳姓男性上班族，前年11月，搬東西時不小心被同事手肘撞到右眼，當下僅一撞擊的霎那右側眼眶出現抽痛，但隨後就慢慢消失，由於自覺無大礙，並未就醫。直到去年元宵節賞月時，竟發現雙眼看月亮出現複影；閉上左眼後，右眼所見的月亮竟然不是圓的，而是上方約三分之一呈現暗影。達特楊眼科聯盟執行長洪啟庭表示，經散瞳檢查發現，患者右眼水晶體向後位移，下方的懸韌帶也向後與側邊斷離，加上視網膜成像上下顛倒，因此出現「上暗下明」的影像。電腦驗光顯示，原本無近視的右眼出現200度近視、散光增加至450度，確診為外力撞擊引發的「水晶體脫位」。若未治療，水晶體可能完全掉下後面的視網膜，造成失明風險。於是立即安排白內障超音波乳術與前玻璃體切除，而為了水晶體復位，利用囊袋張力環合併人工水晶體植入術。一個月後陳先生右眼視力以經恢復至0.8，去年中秋節時，個案終於兩眼可以看見「花好月圓」。洪啟庭表示，被物體撞傷後，若想知道自己的水晶體或已開過刀的人工水晶體，有沒有偏位，最簡單的方法就是到眼科或眼鏡公司驗光，如果明顯近視度數加深，或散光度數也加深，表示水晶體很可能偏位了。第二種方法，就是遮住好的ㄧ眼，用受傷一眼看遠處，如果比受傷前更模糊甚至所見物體有偏斜現象，那就是脫位了。第三種方法是觀察被撞後，散光有沒有變嚴重，例如看月亮出現月亮旁光絲很長，而這種現象是未受傷前沒有的，那晶體脫位造成高度散光的機率就很高。另外洪啟庭更與大家分享大家一個重要知識，當你晚上看月亮，有類似月暈(月亮外圍有一層類似彩虹)，如果身邊的人都沒看見，只有你發現光暈，趕快去做青光眼篩選。此外，若走在路上，看見電燈泡周圍有類似「佛光普照」的光暈，也應速速就醫。