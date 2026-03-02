我是廣告 請繼續往下閱讀

地方大選年底登場，國民黨主席鄭麗文日前表示，3月底前會完成9成提名，而後天3月4日中常會上，將提名雲林縣長參選人張嘉郡、花蓮縣長參選人游淑貞和金門縣長參選人陳玉珍。據悉，陳玉珍本和前縣長楊鎮浯協調破局，金門黨部在2月24日發布初選登記公告，但直到2月27日截止日，僅陳玉珍領表登記，明天黨內將舉行審查會，下午陳玉珍也將到黨中央報告提名；楊鎮浯則回應，他協調過程主張開放參選，但協調破局，不過今年絕不缺席。迎戰年底九合一選舉，國民黨主席鄭麗文日前表示，除了新北市將提名台北市副市長李四川外，宜蘭、嘉義市人選大致底定；新竹縣、台中市的人選也將在3月底確定，3月可能會完成9成縣市長提名。在金門縣部分，藍委陳玉珍和前縣長楊鎮浯皆有意爭取，2月4日黨中央原擬協調，後來延期一周，但因時間喬不攏最終沒有協調，陳玉珍因祖母辭世也返回金門，後來協調不了了之，黨中央則表示過年前沒弄完，那過年後初選。金門縣黨部在2月24日正式發布金門縣長初選提名登記公告，登記時間從2月25日至2月27日，但最終僅陳玉珍完成領表及登記程序。先前有一份藍營的地方內參民調，陳玉珍以41%的支持度輾壓楊鎮浯的14%，據透露，楊鎮浯陣營年前也曾做過內參民調，結果和地方民調差不多，陳玉珍獨強。其實總統賴清德也相當關心金門縣長選舉，曾在會議中二度詢問「金門都沒人要出來選縣長喔」，還稱金門這麼多人才，真沒人想挑戰嗎？事後更多次探詢人選，不放棄提名。明天上午金門縣黨部將召開提名審查會，陳玉珍預計下午會到黨中央報告提名結果，預計3月4日正式提名。楊鎮浯則回應，金門沒有讓民進黨漁翁得利的空間，所以在協調的過程中楊鎮浯一直主張比照三年前馬祖縣長選舉開放參選，但協調破局，不過楊鎮浯本人表示今年絕不缺席。該民調是委託TVBS在去年10月27至31日在金門縣調查，以電話訪問方式，訪問20歲以上金門戶籍民眾，有效樣本478份，於95%信心水準下，抽樣誤差為正負4.5個百分點以內；另外依內政部公布之113年底金門縣人口資料，進行性別、年齡、地區、教育程度等結構加權處理。