住宅地產：短期看成交量、中期看可支配所得、長期看韌性溢價

商業地產：辦公室看企業擴張意願 零售看消費信心與租戶結構

工業地產：關鍵是供應鏈韌性 估值重新計算「能源與中斷風險」

樂齡養生地產：短期成本壓力、中期資金偏好、長期需求確定性

美國與以色列2月28日起對伊朗發動攻擊行動，並擊殺包含伊朗最高領袖哈米尼在內的多名伊朗高層官員。伊朗為報復也對海灣地區國家展開無差別攻擊。我國房地產專家指出，這類「地緣事件」影響並非直線式的，重點要看「會先影響哪一段、誰最先感覺到」，並解析對四類地產的影響。台北市仲介公會教育訓練主委、安璞國際健康地產總經理邱宏吉，按照住宅地產、商業地產、工業地產、樂齡養生地產，四種不同類型地產，分析短中長期影響。邱宏吉表示，在3個月內住宅市場先反應的是「觀望」，只要油價與金融市場波動加大，買方決策延後、成交量縮、議價期拉長，因此價格未必立刻下修，但會出現投資型產品先弱、自住剛需較穩的兩種現象。然而，一年內如果能源成本維持高檔，家庭支出被吃掉會讓房貸負擔感上升，市場會更偏向「總價控管」，讓小宅、低總價、屋況佳更受青睞，連帶因為風險增加、壓抑新案去化速度。若以1至3年長期來看，邱宏吉說，要留意「韌性溢價」，如社區管理、耐震、防災備援、節能、通風設施、室內環境品質與友善社區等，會更直接反映在成交與租金上。當不確定性變成常態，人們願意為「住得安心」付更多錢，住宅市場就會從坪數與地段，逐步轉向「系統性安全與居住品質」。邱宏吉說，企業第一反應通常是「延後擴張」，不論是新租點、換點、裝修都會慢下來，商辦租賃談判偏向租戶市場；零售端則會先看民眾信心與人流，特別是高單價消費會更敏感。中期則會分級，A級商辦（交通、ESG、機電、電力韌性）相對有支撐；一般級商辦容易面臨空置與租金漲幅受限。零售則有結構性調整：生活服務、醫療健康、運動與熟齡相關業態更抗波動，純賣貨型的店面壓力較大。長期來看，邱宏吉表示，若企業在地緣風險下更重視分散與備援，總部型、研發型辦公會更集中在少數節點，而周邊則更需要能支持生活與服務的商業型態。投資人與其賭短期租金，不如看「租戶產業生命力」。邱宏吉指出，工業地產短期可能出現「備料、提高庫存」帶動的倉儲需求，或因訂單不確定導致擴廠暫緩；物流倉、冷鏈、關鍵零組件周邊的需求相對有韌性。中期則要看企業資本支出節奏，當利率與成本偏高，企業只會投「不可替代、毛利高、政策支持」的產能。因此A級工業園區、具備電力/水/交通與合規條件的產品更強；規格不符、位置邊緣、缺乏配套的工業地，去化會明顯拉長。長期工業地產會把「能源安全、ESG與碳成本、供應鏈中斷」正式折現進工業不動產估值。邱宏吉說，同樣一塊廠房，未來是比誰能提供穩定能源、低風險營運與更好的合規條件。邱宏吉表示，樂齡養生地產先遇到的是營運成本：電力、餐食、耗材、人力都可能隨通膨上升。若收費結構無法反映成本，機構獲利會被擠壓，投資人也會更挑剔「現金流穩不穩」。不過，中期可能受益於資金尋找「防禦型資產」，只要能提供可預測的入住率、長約現金流等，反而更容易吸引長天期資金，但經營者要有把「定價權」與「成本轉嫁機制」說清楚的前提。長期最硬的利多是人口結構。邱宏吉指出，地緣風險會加速市場把「備援電力、緊急醫療、智慧照護、防災系統」視為基本配備，做得到的資產會形成明顯溢價，做不到的會被貼上折價標籤。邱宏吉強調，對台灣不動產的真正影響，是市場對「風險」重新定價。對自住者而言，選擇更穩健的生活圈與更有韌性的社區；對投資者而言，優先鎖定現金流穩、租戶產業強、能源與合規條件佳的產品；對開發者而言，未來的賣點不只地段與規劃，而是「遇到波動也能安心運作」的系統能力。當不確定成為常態，能提供確定性的資產，就會被市場用更高的價格回報。