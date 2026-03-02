我是廣告 請繼續往下閱讀

「如果你把資金全部壓在債券，其實會損失很多機會成本。」所以無論是投資級債或是非投資等級債，他都建議，將其作為資產配置的一環，大約佔10%到20%左右，作為長期穩健的配置策略。

美伊上週六開戰，地緣政治風險再度升高，股市、債市等金融市場也面臨利空衝擊，投資人又要心慌慌？法人今（2）日表示，台股相對全球主要市場來說，仍算是相對強勢的市場，觀察過去台股回檔情形，會發現其實沒什麼跌，「表現非常抗跌」，顯示法人對市場仍十分有信心，給投資人一劑定心丸。美國以色列對伊朗發動襲擊，CNN報導，多家伊朗官方媒體證實伊朗最高領袖哈米尼的死訊。伊朗國家廣播電視台IRIB週日上午報導，伊朗最高領袖已殉難，伊朗宣布，在最高領袖逝世後，全國哀悼40天。以色列早前表示，其襲擊目標針對伊朗最高領袖、總統及武裝部隊首長，隨後伊朗展開報復，對以色列及中東各地的美國目標，發動了前所未有的一波襲擊，全球經濟又陷入一波混亂局勢。針對金融市場影響，台新投信量化投資部主管黃鈺民今日接受媒體訪問時表示，他個人是偏向樂觀的，他進一步表示，如果以YTD（年初至今）來看，台積電表現很好，帶動加權指數也表現得不錯。但相反地，美國大盤其實表現不算好，大概就在正負一個百分比之間震盪，因此整體而言，台股是非常強勢的。黃鈺民說，大家一定會關心地緣政治風險，但其實戰爭發生在離台灣很遠的地方，因此他個人認為，這對台灣的影響性目前並不大。他也建議，投資人不妨趁這時台股回檔的時候，加碼是一個比較合理的投資操作。另外，在債券方面，黃鈺民透露，過去兩年一直有人在喊債券是「送分題」，但他強調，這種說法不太正確，因為債券不太容易在短時間內讓投資人獲得超額報酬。從機會成本的角度來看，他指出，過去兩年債券幾乎只有領利息的份，但股票卻漲了很多。