我是廣告 請繼續往下閱讀

2026台灣燈會將在明（3）日在嘉義登場，一連舉辦13天天。台鐵公司配合嘉義縣政府活動期間，嘉義車站除原本下行每小時 5~7 列次，上行4~6列次外，另於熱門日，如3月3日、6日、7日、8日、13日、14日、15日規劃加開班次下行3列次，上行4列次辦理疏運，歡迎賞燈民眾搭乘台鐵各級列車至嘉義站後，轉乘免費接駁公車前往燈區。台灣燈會3月3日至3月15日在嘉義縣太保市盛大舉辦，台鐵公司在燈會期間於嘉義站成立緊急應變中心及動員本公司各單位人員參與辦理疏運。另，台鐵嘉義站南、北出口增設電子驗票設備，供旅客可快速出站，嘉義站內並設置引導指標，方便旅客進、出站或轉乘接駁車，並請鐵路警察燈會期間於嘉義車站區內、外加強巡邏，避免危安事件發生。高鐵則是在3/1（日）至3/15（日）期間，除先前已加開的38班次外，再加開43班次列車（南下23班、北上20班），總計燈會期間（含開燈前二天），共加開81班次列車，較2018年台灣燈會在嘉義舉辦時，大幅增加50班次。燈會期間人潮眾多，台灣高鐵公司建議搭乘對號座旅客，提前訂位/取票，到站即可直接進站搭車；搭乘自由座的旅客，建議於起程站透過自動售票機一併購買去回程車票，或於車站大廳開啟藍牙功能，透過「T-EX行動購票」App購買當日自該站出發的自由座車票，以節省寶貴時間；此外，也可持悠遊/一卡通聯名信用卡（需開啟自動加值功能），即可直接感應進站搭乘各車次自由座。