▲Giant Pink曬出了為朴寶藍慶生的照片。（圖／IG@giantpink）

韓國女歌手朴寶藍於2024年4月11日驟逝，得年30歲，後續調查指出她的死因為急性酒精中毒，消息當時震驚演藝圈與歌迷，時隔近兩年，昨（1）日為她的32歲冥誕，歌手Giant Pink、EXID慧潾等演藝圈好友特地前往靈骨塔探望，並以溫馨方式為她慶生，畫面令人動容。昨日為朴寶藍的32歲冥誕，歌手Giant Pink與女團EXID成員慧潾等演藝圈好友現身靈骨塔，準備蛋糕、花束為朴寶藍慶祝生日，一群人在現場比出愛心手勢合影留念，氣氛溫暖而平靜，彷彿她仍陪伴在側。Giant Pink也在社群平台發文寫下：「今天是寶藍的生日，居然兩年了。妳過得還好吧？姐姐們又來看妳啦。」字句間滿是思念與不捨，她坦言，時間流逝得飛快，但對好友的想念從未減少。照片曝光後，大批歌迷湧入留言區表達心聲，感嘆轉眼已兩年，仍難以忘記朴寶藍溫暖嗓音與真誠笑容，不少人留言祝福她「在天上要幸福」、「謝謝妳曾帶來那麼多美好的歌聲」，字句流露不捨。朴寶藍生前以清亮嗓音與真摯情感受到喜愛，突然離世為演藝圈留下遺憾，如今在32歲冥誕之際，好友們以最溫柔的方式紀念她，也讓外界看見深厚情誼仍在延續。雖然人已遠行，但她留下的音樂與回憶，依然在眾人心中靜靜發光。