世界棒球經典賽（World Baseball Classic，簡稱 WBC）在3月5日火熱開打，中華隊將在預賽C組對上日本、韓國等強敵，想好要去哪裡應援了嗎？Global Mall推出「美食狂歡應援祭」優惠，精選人氣餐飲品牌號召球迷一起吃美食、歡聚看球賽。Global Mall桃園A19戶外廣場也同步轉播經典賽事，從3月5日陪伴球迷到3月18日冠軍賽。新莊宏匯廣場3月6日也在3月6日舉辦直播派對，用500吋大螢幕一起為中華隊加油，現場加碼抽1g紀念金幣。
Global Mall推美食應援優惠 桃園A19熱血轉播賽事
Global Mall新北中和推薦球迷可以先到商場購買美食，再前往市民廣場戶外直播為中華隊加油。TGI FRIDAYS星期五美式餐廳與可樂果聯名的「尚讚應援組合餐」優惠價666元，組合餐包括濃郁肉醬起司脆脆與墨式脆莎莎任選一道、2杯沁涼生啤酒，賽季轉播期間訂位備註「觀看球賽」即可兌換拍拍扇，且聯名套餐打卡可再抽可樂果icash、整箱可樂果。 繼光香香雞即日起至3月17日全品項任選3樣即贈甜心地瓜球、任選4項再累贈可樂，讓球迷吃得過癮、喝得盡興。
宏匯廣場預測賽果抽金幣 500吋大螢幕超震撼
位於新北市新莊的宏匯廣場，也會在3月6日晚間6點舉辦直播派對，透過500吋大螢幕全程放送關鍵的台日對決。超級匯會員當天消費滿500元，即可領取 「應援大禮包」（含加油棒乙對+國旗紋身貼紙）與 「勝負預測摸彩券」 一張，精準預測勝隊，就有機會把棒球紀念款金幣帶回家，還有「麥漢堡」將額外抽出10組「任一漢堡系列 + 200 元取酒卡」經典賽限定組合。
新莊宏匯廣場轉播活動資訊
活動時間：3月6日（五）18：00
轉播賽事：日本v.s.台灣
轉播地點：新莊宏匯廣場1樓咖啡廊道
勝負預測抽獎：現場參加預測並投入摸彩券，有機會抽中1g紀念金幣（價值4680元，共6名）。
資料來源：Global Mall、宏匯廣場
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！
