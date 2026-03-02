我是廣告 請繼續往下閱讀

美國與伊朗28日對伊朗發動聯合空襲，隨後伊朗也對中東多國的美軍設施發動報復反擊，如今衝突已經邁入第三天。伊朗在2日稍早發動最新一波飛彈攻擊之際，一段在社群媒體流傳的影片顯示，一架戰鬥機在科威特境內一座美國空軍基地附近墜毀，現階段尚不清楚戰機墜毀原因。根據美國有線電視新聞網（CNN）報導指出，網路上流傳的一段影片顯示，一架戰鬥機在科威特上空靠近美國空軍基地的地方墜毀。從影片中可以看到，戰鬥機著火，從空中以尾旋姿態墜落，疑在距離美軍阿里薩利姆基地（Ali al-Salem Air Base）約10公里範圍內落地。CNN表示，目前尚不清楚飛機墜毀的原因，也不清楚這架飛機屬於哪個空軍。經由比對分析，這架戰鬥機外型與F-15E或F/A-18一致。科威特空軍也操作F/A-18。CNN已向美軍中央司令部及科威特外交部尋求回應。以色列時報稱這架戰機隸屬於美軍，飛行員彈射逃生後幸運生還，目前正接受治療。另有消息傳出，這架戰機疑似是「遭友軍誤擊」墜毀。路透社及法新社報導，科威特國防部聲明，有數架美軍戰機2日上午在科威特境內墜落，但飛官生還。科威特國防強調，當局正在調查事故原因。