我是廣告 請繼續往下閱讀

少年小怡(化名)每天都在思考快樂唯何物，卻始終找不到答案。對小怡來說，朋友的邀約從不間斷，有時是結伴到外縣市遊玩，有時是到朋友租屋處聚在一起抽菸、打麻將，沒玩個徹夜未眠不罷休。這樣的生活讓人來不及停下來思考，也逐漸模糊了界線。在一次尋求刺激的過程裡，小怡差點誤觸法律紅線，高雄市少輔會接獲通知後隨即介入輔導其曝險行為，協助找到人生的真諦。高市少輔會表示，心思細膩、情感敏銳的少年，往往因缺乏安全感而高度依賴同儕，外在環境的誘惑再加上過往的負向經驗，使小怡對大人產生不信任感，刻意遠離學校和大人的管束成為小怡的每日任務，不論是家長、少年隊、少輔員及學校老師，都陷入「你追我跑」的輔導困境。面對挑戰，少輔會透過跨網絡會議，建立系統間的共識及合作機制：當小怡被通報中輟時，不論幾次或時間多晚，少年隊總是積極尋回，並與家人常保聯繫；學校老師則替小怡安排符合興趣的高關懷課程、持續關懷小怡在學校和同學相處的狀況，並在小怡表現進步時，給予滿滿的情緒價值或小禮物做為獎勵，逐步累積小怡對學校的歸屬感。少輔會輔導員亦同步著力於家庭層面，從親子互動與親職功能著手，成為親子間的重要溝通橋樑，讓家長更了解青春期子女的身心變化及需求、在照顧和管教之間找到平衡，也讓小怡感受家長的愛與關懷。同時，輔導員陪伴小怡探索「快樂」的意義，透過兩人不同世代的對話與交流，促進小怡自我覺察與思辨能力上的成長。在多方共同關懷及輔導下，小怡的生活逐漸穩定，對快樂的定義也有了更寬廣的視野；快樂不再僅是無拘無束、即時享樂，更來自「寫了好的作文，得到成就感」、「有時間和家人和樂相處」、「因為做善事、因為知足的心而感到幸福」等當下小事得到的滿足。高雄市少年警察隊陳仁正隊長(兼高市少輔會執行秘書)表示：協助少年得以健全成長，是少年隊及少輔會共同的願景，當少年出現偏差行為或處於觸法風險須尋求協助，可即時電洽高雄市少年警察隊或高雄市政府少年輔導委員會，攜手陪伴少年培養更加正向的生活態度，找到人生的真諦。