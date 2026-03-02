美國、以色列上個月28日對伊朗發動飛彈攻擊，伊朗隨即進行報復行動，向波灣多國發射大量飛彈及無人機，讓鄰近的杜拜也受到波及，台灣女星吳辰君移居杜拜3年，這天都在粉專報平安，她今（2）日透露，杜拜防空系統至今成功攔截165枚導彈和541架無人機，「每一次警報和爆炸聲都讓人緊張。」
杜拜防空系統攔下百枚導彈 兒女在家上網課、物資充足
美伊爆發戰爭，吳辰君說，這段日子，杜拜的防空系統像一把巨大的保護傘，在不安的時刻默默守護著整座城市，「令人難以置信的是，短短這段時間就成功攔截了165枚導彈和541架無人機，每一次警報和爆炸聲都讓人緊張，但幸運的是，我們都平安度過，心情也慢慢平復。」
吳辰君表示，兒子和女兒這兩天開始在家上網課，預計會持續到週三，希望屆時孩子們都能平安回到校園，城市也能慢慢恢復原本應有的平靜與活力，她也透露，目前杜拜的生活物資非常充足，超市補貨及時，對於滯留的遊客，杜拜政府也提供溫馨的食宿補償，確保每個人都能得到妥善照顧。
文末，吳辰君說：「真心希望機場能早日恢復正常運作，也誠心祈禱戰爭能快點結束，願每個人都能回到那份平凡、安穩的日常，願世界和平，傷害降到最低！」
16歲和成龍演電影走紅 吳辰君婚後息影相夫教子
吳辰君16歲和成龍演電影《警察故事4之簡單任務》入行，後來接拍《超級班長》、《黑金》、《半生緣》、《玻璃樽》多部作品成為當紅女星，她2012年嫁給阿里巴巴集團優酷總經理廖懷南後定居過北京、上海，逐漸淡出演藝圈，婚後產下1女1子，直到3年前一家四口才移居到杜拜。
資料來源：吳辰君臉書
我是廣告 請繼續往下閱讀
美伊爆發戰爭，吳辰君說，這段日子，杜拜的防空系統像一把巨大的保護傘，在不安的時刻默默守護著整座城市，「令人難以置信的是，短短這段時間就成功攔截了165枚導彈和541架無人機，每一次警報和爆炸聲都讓人緊張，但幸運的是，我們都平安度過，心情也慢慢平復。」
吳辰君表示，兒子和女兒這兩天開始在家上網課，預計會持續到週三，希望屆時孩子們都能平安回到校園，城市也能慢慢恢復原本應有的平靜與活力，她也透露，目前杜拜的生活物資非常充足，超市補貨及時，對於滯留的遊客，杜拜政府也提供溫馨的食宿補償，確保每個人都能得到妥善照顧。
文末，吳辰君說：「真心希望機場能早日恢復正常運作，也誠心祈禱戰爭能快點結束，願每個人都能回到那份平凡、安穩的日常，願世界和平，傷害降到最低！」
16歲和成龍演電影走紅 吳辰君婚後息影相夫教子
吳辰君16歲和成龍演電影《警察故事4之簡單任務》入行，後來接拍《超級班長》、《黑金》、《半生緣》、《玻璃樽》多部作品成為當紅女星，她2012年嫁給阿里巴巴集團優酷總經理廖懷南後定居過北京、上海，逐漸淡出演藝圈，婚後產下1女1子，直到3年前一家四口才移居到杜拜。