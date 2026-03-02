我是廣告 請繼續往下閱讀

民進黨嘉義縣長參選人立委蔡易餘透露，阿里山部落頭目替他取了一個鄒族名字「Voya」，他回去用Chat GPT查詢，竟是「山豬」意思，引發外界關切。對此，他今（2）日受訪時澄清，當時看到是「山豬」，還以為跟他身材有關，覺得頭目很有創意，但這其實是「美麗的誤會」，事實上在鄒語裡，是強壯、有勇氣意思，與山豬無關，「誤解頭目的意思，很不好意思」。對於這段「Voya」插曲，蔡易餘下午受訪時澄清，這是「美麗的誤會」，阿里山鄉運時，鄒族兩位頭目替他取鄒族名字「Voya」，並告訴他，這在鄒語裡面代表強壯、勇氣，他聽了後覺得很高興，就跟頭目道謝。蔡易餘提到，他回去後，用Chat GPT查詢，稱是「山豬、野豬」，不過也有力量、勇氣的意思，所以就信任Chat GPT，還跟媒體說這段故事；他笑稱，這段故事很棒，山豬跟他體格也蠻像的，也不疑有他，直到鄒族朋友傳訊息，和他說「誤會了」，「Voya」沒有山豬的意思，「Voya」是鄒語對男生的期待，要強壯、有勇氣，與山豬無關。蔡易餘進一步說，這讓他知道，AI對原住民語的了解明顯不夠，會造成誤導，「我就被誤導，還沾沾自喜分享」，現在碰到人，還要跟對方說要收回這段發言；他直言，在AI時代如何使用跟辨識，希望原民會能夠加強，AI不要給他錯誤答案，「誤解頭目的意思，很不好意思」。蔡易餘笑稱，當時看到是「山豬」，還以為跟他身材有關，覺得頭目很有創意，誤以為是正確答案，並四處分享給別人，結果一點都不標準，因此很多事，還是要跟真人查證，這比和AI查證真實。