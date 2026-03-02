我是廣告 請繼續往下閱讀

立法院將於3月11日舉行召委選舉，根據《NOWNEWS今日新聞》掌握，8大委員會中，國民黨6委員會召委人選初步出爐，包括交通的黃健豪、衛環的盧縣一、教文的羅廷瑋、財政的李彥秀、經濟的鄭天財、司法的翁曉玲，另外被視為本會期「重中之重」的外交國防委員會，據悉黨團極力勸資深藍委馬文君續任，但她仍在評估，僅內政委員會因多名立委可能調整，留任立委中，張智倫跟丁學忠皆無意角逐，目前仍不明朗，不過確切結果仍要待3/11召委選舉知曉。立法院預計將在3月11日舉行召委選舉，據掌握，國民黨團本會期8大委員會召委人選，預計經濟委員會鄭天財、財政委員會李彥秀、交通委員會黃健豪、衛環委員會盧縣一、司法法制委員會翁曉玲、教文委員會羅廷瑋，前6委員會大致拍板；另外非常設委員會的程序委員會，擬由翁曉玲續任。另外，本會期將審查軍購條例的外交國防委員會，現任委員會立委的陳永康、徐巧芯、黃仁皆無意願，擬新加入的立委牛煦庭、黃建賓也不太可能擔任召委，據了解黨團正力勸上會期召委馬文君續任，但她本人似乎希望回地方經營，目前仍未鬆口。至於內政委員會，因委員會成員牛煦庭、黃建賓傳聞將到外交國防委員會，另外許宇甄接任黨團幹部將到司法法制委員會，目前僅剩無黨籍立委高金素梅、藍委張智倫、丁學忠、徐欣瑩，其中徐欣瑩爭取新竹縣長出線、高金素梅身陷官司且擔任過召委，也較無可能，可能人選僅張智倫和丁學忠，不過兩人似乎意願都不高，其中張智倫更有意換委員會到財政或經濟委員會。國民黨團過去默契，多禮讓一席召委給民眾黨，但民眾黨團歷經「兩年條款」，目前8位立委中，僅劉書彬、陳昭姿有可能禮讓，但由於劉書彬上會期已擔任教文召委，陳昭姿本會期換到司法法制委員會，「藍白合」禮讓召委可能信較低。至於召委難產的內政委員會是否有可能禮讓給白委李貞秀，內政委員會藍委私下表示「不可能啦！給她不是很恐怖嗎？」