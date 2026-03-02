我是廣告 請繼續往下閱讀

▲AYUNi D手拿燈籠，提前慶祝元宵節。（圖／海口味有限公司）

拍謝少年合作AYUNi D 打造台日雙語神曲

新歌傳遞：忠於自己不被影響 用1首歌時間沉澱壞情緒

拍謝少年、AYUNi D開巡演 東京、台北場次曝光

台語搖滾樂團拍謝少年（Sorry Youth）宣布合作日本樂團PEDRO成員AYUNi D推出單曲〈Outta My Way〉，作品由AYUNi D參與部分歌詞創作，並邀來日本吉他手田渕ひさ子加入演奏陣容，融合台語與日文雙語交錯呈現，全曲將於3月正式公開。雙方今（2）日跨海連線分享合作幕後花絮，從幾年前PEDRO來台表演，到東京錄音現場細節、AYUNi D首度挑戰台語試唱，都讓拍謝少年震驚直呼AYUNi D的語言天賦真的很厲害！今天訪問一開始，AYUNi D就率先用台語說出「多蝦（謝謝）」，超接地氣逗得全場大笑，而明天就是元宵節，她還特地拿著寫上團名與歌名的燈籠應景。談到新年願望，她希望來聽演唱會的人、每天為他們擔心的人，都能健康順利度過每一天。拍謝少年也透露，為了這次合作特地飛去東京錄音，還聽到AYUNi D試唱台語的新歌，語言天分讓人驚豔，未來若她常來台灣合作幾次，自己也可以取個台語藝名。談到合作契機，拍謝少年回憶，幾年前PEDRO來台演出時，AYUNi D對他們的作品頗有興趣，有一次對方再來台，他們委託人送上拍謝少年的CD，沒想到AYUNi D真的放來聽，後來又在社群看到她分享，才慢慢有了具體合作的想法。AYUNi D感謝拍謝少年主動邀請才有這次合作機會，雖然不知道對方是從什麼時候開始對PEDRO產生興趣，但一切都是順著熱愛音樂自然發生。〈Outta My Way〉的創作出發點，鎖定的是台灣與日本都能共感的當代處境，現在社群媒體高度發達，匿名貼文放大人性的極端情緒，從追求按讚數、強化自我主張，到偏激留言與網路霸凌，長期下來對心理、生理與社交都造成影響，尤其對人生歷練較少或情緒較敏感的人來說，如何在雜音中安放自己，變成重要課題。他們希望透過台語與日文交錯的形式，把這種網路文化現象唱出來，讓不同語言也能傳遞相同感受，用音樂回應社會，同時在某些時刻陪伴那些覺得孤單的人。被問到最近有沒有真的說過Outta My Way（閃一邊去）這句話，AYUNi D坦言，這歌名是拍謝少年取的，她平常其實不太會用這麼直接的說法，那句話比較像是「我不會讓你打擾我的人生」，也是AYUNi D這段時間反覆思考後的體悟，因為她有時會因為某些事生氣、懷疑自己的信念，後來才發現不是要改變自己，而是要更堅持，不讓外界影響方向。她也說平常有寫日記的習慣，也會把這份「不讓任何人干擾」感受寫進歌裡。拍謝少年則補充，現在大家都活在社群平台上，網路氛圍越來越極端，要維持平靜其實很難，他們想說的不是對抗，而是不要被其他聲音牽著走，找到屬於自己的平穩角落，就算心裡偷偷罵一句「我管你去死」也無妨，但不必真的破口大罵，因為音樂本身就是一種溫柔媒介，至少能在一首歌的時間裡，讓情緒暫停一下。隨著新曲將在3月公開，雙方也宣布共演巡演行程，東京場訂於2026年4月3日晚間7點半在渋谷duo MUSIC EXCHANGE舉行；台北場則排定2026年5月22日在TAIPEI SUB LIVE登場，詳細資訊將陸續公布。