▲以電視劇「萬老師」深植人心的立委郭昱晴現身鳳山，受到鄉親熱烈歡迎。她以藝術工作者、母親與毛小孩媽媽的身分強力推薦林智鴻。（圖／高市議員林智鴻提供）

高雄市議員初選民調在即，選戰進入最後衝刺！立委郭昱晴與邱議瑩1日接力陪同高雄市議員林智鴻掃街拜票。兩位重量級立委分別從「進步價值」與「政策專業」雙重面向，高度肯定林智鴻的問政表現，齊聲呼籲鳳山鄉親在初選最後關頭務必「顧好電話」，唯一支持林智鴻。以電視劇「萬老師」深植人心的立委郭昱晴現身鳳山，受到鄉親熱烈歡迎。她以藝術工作者、母親與毛小孩媽媽的身分強力推薦林智鴻，強調兩人在中央與地方分進合擊，共同推動文化傳承、教育資源與動保法修法。郭昱晴細數林智鴻政績，包含爭取老舊校舍改建、客家文化據點及特色公園，並長期扶持弱勢學童與推廣流浪動物認養，落實「生命平權」。她更讚賞林智鴻面對「藍白作亂」與市府團隊遭抹黑時，總是直球對決、正面迎戰，用清晰邏輯與好口才替民主發聲，是兼具專業與勇氣的「鳳山戰將」。立委邱議瑩則以「政策控」來形容林智鴻，盛讚他是最能延續其理念的人選。邱議瑩表示，林智鴻擁有逾20年基層歷練，政策規劃務實且具前瞻性。從特色公園、潔淨新能源、河岸整治到淨零車輛汰換，皆與她倡議的高品質「生活高雄」願景相通，更是肯定市長陳其邁路線的最佳選擇。初選期間每通電話都非常珍貴，郭昱晴與邱議瑩皆強調，縱使林智鴻有著好口碑與高人氣，但在最後關頭仍無法掉以輕心。兩人強力懇託鳳山鄉親，在初選民調期間務必守在電話旁，堅定喊出「唯一支持林智鴻」，讓最懂政策、最勇敢發聲的優質議員，在市長陳其邁的執政基礎上，繼續為安居、安養的鳳山打拚。