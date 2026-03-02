我是廣告 請繼續往下閱讀

國民黨新竹縣長初選結果預計3月28日出爐，藍委徐欣瑩今合體新竹縣長楊文科，並細數政績，強調已成功向國民黨團爭取校舍改建經費3.3億列入優先審查，楊文科也感謝徐欣瑩關心地方發展、爭取教育能量。國民黨新竹縣長初選拍定，採用「三成黨員投票、七成民調」的「三七制」決定人選，預計在3月25、26、27日展開電話民調，並在3月28日舉行黨員投票並一併拆封，屆時也將正式確定人選。徐欣瑩今出席新竹縣府的「114年農林漁牧業普查處揭牌儀式」及「新竹縣立竹北實驗高中校舍外牆選色」活動，合體新竹縣長楊文科，楊文科感謝徐欣瑩關心地方產業發展以及竹北實中新建校舍進度，也感謝她在中央不斷地積極爭取教育預算，協助新竹縣擴展教育量能。徐欣瑩表示，農林漁牧普查對地方產業發展相當重要，在大數據時代，必須掌握實際數據，才能有效治理縣政；未來無論是產業普查或是農林漁牧優化，如何透過AI系統導入，協助農民和青農提升作物品質，如烏魚子養殖可透過AI監測工具提早掌握溫度，可更有效率且輕鬆地優化產品，都是努力推動的方向。徐欣瑩說，新竹縣年度預算在教育支出超過200億，顯見楊文科最重視教育工作。她持續和縣府、地方民代攜手推動新竹縣增班增校，必須超前部署，一直持續努力爭取35億高中增班增校經費，去年跟國民黨黨團一起為新竹縣多爭取了100多億的經費回到新竹縣，其中就包含35億用於高中興建、改制、校舍新建的高中五大方案，與地方通力合作，讓地方家長安心。徐欣瑩也說，她已成功向國民黨黨團爭取校舍改建經費3.3億列入優先審查，未來將持續確保教育政策穩健推進，保障竹縣學生受教權。