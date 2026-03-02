我是廣告 請繼續往下閱讀

國民黨研擬軍購特別條例，除了把規模從8年1.25兆縮減為3500億，還打算在法案中對契約設下「列入交貨期程」、「明訂懲罰條款」，對此長期在國防外交委員會立委王定宇表示，台灣面對中國的杯葛跟阻撓，有關國防武器、軍事裝備的採購，從來就不是買方市場，而是賣方市場，世界上願意賣先進裝備給台灣的大概就只有美國，國民黨內部有很多過去執政或有軍事採購的經驗，是不是可以問這些比較內行或專業的人，不要政黨鬥爭去干擾專業、行之有年的軍事採購，不要明明懂，卻為了阻擋軍購刻意綁定明知不太合理的條件。王定宇表示，國民黨阻擋國防預算5、6個月，然後國防特別條例也阻擋了10次以上。那現在因為國內民怨、國人擔憂與國際壓力，國民黨開始在討論有關特別條例，而開始討論總是好事，但是國民黨提出的版本有設定交貨期程跟相關罰則。王定宇說明，台灣對外採購軍事裝備，都希望能夠如期如質的交貨，但必須了解台灣面對中國的杯葛跟阻撓，有關國防武器、軍事裝備的採購，從來就不是買方市場，而是賣方市場。世界上願意賣先進裝備給台灣的，其實屈指可數，大概就只有美國。王定宇說，當來源只有美國的時候，台灣用國內法去限定美國何時要交貨，不交貨要怎麼處分，這到底實不實際？覺得國民黨內部有很多內行人可以請教，畢竟國民黨執政那麼久，軍事裝備的採購應該並不外行，這樣的條文設定是不是可行，覺得是可以理性討論的。王定宇提到，其實對美軍事採購，事實上雙方是要簽約，那合約本來就有交貨條件，這在國防部相關單位對美採購簽約條文裡面其實就有寫，但要把跟美國供應商之間的合約，寫到特別條例、寫到法律去訂罰則，這樣的做法到底實不實際、可不可行，大家可以來討論看看。王定宇表示，如果在野黨無視本來就是行政部門跟美方簽約律定相關的交貨期程跟交貨條件，是立法院多數就要去侵犯原來行政權正在做的事情，又用台灣國內法律去要求美國政府遵守這法律，覺得國民黨內部有很多過去執政過、有軍事採購的經驗，是否可以問一下比較內行與專業的人？王定宇提到，不要讓政治因素、政黨鬥爭去干擾到原來專業且行之有年的對美軍購，更重要的是不要明明懂，卻為了阻擋台美間軍事採購，甚至是為了破壞台美間互信，刻意去綁定一些明知道並不合理或不可行的條件，那實質上是為了破壞。最後王定宇說，台美間軍購、軍售、商售都行之有年，都有既有的規範，這跟黨派無關而是跟國家安全有關，任何政治操作不要傷害到國家安全跟國防戰力提升，這是台灣人民的期盼，希望在3月開始的立法院，在野能夠看見台灣人民的擔憂，聽進去盟友的聲音。