▲宮古島以湛藍海色與遼闊天際聞名，其中位於下地島機場周邊的「17END」更是攝影愛好者心中的經典拍攝地點。（圖／星宇航空提供）

宮古島以湛藍海色與遼闊天際聞名，星宇航空2月起正式將台北－宮古島航線轉為定期航班，並同步開闢台中出發航線。今日星宇航空推出《日夜之間：宮古島攝影募集》攝影比賽，鼓勵參賽者在上傳作品時標註拍攝地點、分享當下心情，入圍作品將在6月9日公布，最終得獎名單於6月30日揭曉，邀請旅人分享屬於自己的宮古島故事。星宇航空宮古島航班，台北航線的冬季班表每週營運2班、夏季班表提升至每週3班；台中航線冬季班表每週2班、夏季則增至每週4班。宮古島以湛藍海色與遼闊天際聞名，其中位於下地島機場周邊的「17END」更是攝影愛好者心中的經典拍攝地點，在此不僅能將純淨海景一覽無遺，也能捕捉飛機起降時與海岸線交織而成的獨特畫面。不同於一般僅限專業器材或單純比拼美照的攝影比賽，《日夜之間：宮古島攝影募集》不限攝影器材，無論是單眼相機、底片相機或手機拍攝都歡迎投稿。活動鼓勵參賽者在上傳作品時標註拍攝地點，並分享當下的旅遊紀實與心情故事，成為專屬於旅人的宮古島玩法指南。活動自3月2日起展開並分階段進行，入圍作品將於6月9日公布，最終得獎名單於6月30日揭曉，邀請旅人於宮古島旅程中以影像記錄飛航、島嶼與旅途中的動人片刻，並分享屬於自己的宮古島故事。本次有「早鳥限定獎」活動第一階段完成投稿者，即有機會獲得限量A321neo飛行飄帶鑰匙圈。活動也設立「星宇機迷特別賞」，凡作品中清楚呈現星宇航空飛機畫面者，即有機會獲得A321neo飛機模型。而經評選入圍的優選作品，將選出10位獲得STARLUX沖繩航點杯；活動最終將評選出1名最大獎贈送亞洲不限航點經濟艙來回機票乙張。《日夜之間：宮古島攝影募集》活動資訊