2024年8月，阿明（化名）原以為與同為軍職的妻子，能體諒留營執勤的辛勞，未料，妻子卻趁著家中空無一人之際，帶著前海巡同事阿勇回家過夜，發展出婚外情，事後妻子更冷酷攤牌要求離婚，阿明心碎同意離婚後，憤而對阿勇提告侵害配偶權，要求賠償50萬元，案件經由鳳山簡易庭與二審法院審理，最終因阿勇無法舉證其「現場有其他友人」的說法，被法院駁回上訴，確定判賠20萬。判決指出，阿明（化名）與同為軍職的妻子結縭五年，原本應是相互扶持的同袍與伴侶，卻在2024年8月間發生劇變。當時阿明因公務必須留守營區，不料妻子卻謊稱自己這段時間也要前往嘉義出差。阿明起初基於信任並未多加懷疑，沒想到短短幾天後，妻子態度突然轉趨冷淡並主動攤牌要求離婚，甚至坦承已另結新歡，在阿明的追問下，才驚覺介入家庭的對象，竟是妻子前海巡同事阿勇（化名），且兩人早已跨越友誼分際，發展出婚外情。隨後，阿明在妻子的手機中發現了讓他崩潰的證據，原來在他留守營區期間，妻子所謂的「出差」全是謊言，她不但直接帶阿勇回到兩人的愛巢過夜，甚至還一同返回台東老家。此外，阿勇還多次慫恿妻子離婚，並不斷承諾會給她「幸福的未來」，兩人像熱戀情侶般規劃著往後的日子，阿勇更直言「只要妳離婚，我們就能在一起」。面對妻子無情的背叛，阿明心灰意冷同意離婚，並隨即對阿勇提起訴訟，指控他侵害配偶權，要求賠償50萬元慰撫金。鳳山簡易庭審理時，阿勇否認兩人有染，辯稱當天到其妻子家中還有其他朋友在場，但始終提不出任何人證或事證，遭法官判應賠償20萬元，阿勇提起上訴後又再遭駁回，全案確定。