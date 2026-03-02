我是廣告 請繼續往下閱讀

年底地方九合一大選，民進黨由黨主席賴清德親自出馬遊說，徵召新北市牙醫師公會理事長温世政回南投老家參選縣長，卻面臨母雞沒小雞可帶的窘境。縣黨部完成公職人員參選登記受理作業，8個議員選區有3區無人登記、13鄉鎮市長11個開天窗，縣黨部選對會將開會討論，不排除禮讓友軍或徵召優秀新人挑戰。南投一向被視為藍軍天下，在縣長和立委部分，過去近20年僅民進黨蔡培慧短暫補選上立委，但不到一年就敗給國民黨新人游顥。年底的縣長選舉，黨主席賴清德遊說新北市牙醫師公會理事長温世政返鄉參選，被形容為「天降奇兵」；南投縣黨部上周一展開縣議員、鄉鎮市長、鄉鎮市民代表及村里長等第4、5類公職人員提名登記程序，趕在228連假前完成作業，希望選將盡早就戰鬥位置，與溫世政互相拉抬。但登記結果相當冷清，縣議員8個選區僅第1到第5選區有人登記，其中有2區提名人數不足，6、7、8選區則是無人登記。鄉鎮市長選舉更慘，僅2人完成登記，11個鄉鎮市長無人問津。根據登記資料，第一選區（南投、名間）擬提名5人有3人登記，現任議員沈夙崢、吳棋楠爭取連任，轉戰南投市長失利的賴燕雪將捲土重來。第二選區（草屯、中寮）擬提名4人，除了現任議員蔡銘軒，還有李帛璋、洪巧娟挑戰。第三（集集、水里、魚池及信義）和第四（竹山、鹿谷）選區各提名1人，由現任的王秋淑、陳玉鈴登記；第五選區（埔里、國姓、仁愛）提名3人，現任陳宜君、蘇昱誠之外，新人廖崑堯參戰。鄉鎮市長更是冷到不行，13鄉鎮市僅名間鄉長陳翰立爭取連任，前議員康誌合挑戰鹿谷鄉長，其餘包括南投、草屯、竹山等人口較多的鄉鎮市，通通開天窗。民進黨縣黨部表示，選對會即將開會討論，不排除禮讓親綠友軍參選，或徵召優秀新人挑戰。