被譽為「小世錦賽」的羽壇歷史最悠久賽事——超級1000系列賽事2026年全英羽球公開錦標賽YONEX All England Open 2026）即將點燃戰火，本屆賽事有許多世界知名國際球員猜參賽，包括正處巔峰的韓國球后安洗瑩以及中國大陸世界球王石宇奇，我國「一哥」周天成也將作為男單第七種子出戰。以下為您整理本屆全英羽球公開錦標賽的賽程、球員名單、直播、獎金、賽制、規則，讓您輕鬆掌握觀賽重點。

🟡本文重點摘要

📍2026全英羽球公開賽賽事資訊
📍2026全英羽球公開賽賽制與規則
📍2026全英羽球公開賽賽程規劃
📍2026全英羽球公開賽冠軍獎金分配
📍2026全英羽球公開賽參賽前8種子球員名單
📍2026全英羽球公開賽直播與轉播資訊
📍全英公開賽賽史介紹

2026全英羽球公開賽賽事資訊

比賽時間：2026年3月3日(週二)至3月8日(週日)

比賽地點：英國伯明罕利用體育館(Utilita Arena Birmingham)

賽事等級：BWF世界巡迴賽超級1000系列(Super1000)

總獎金：145萬美元(約新台幣4600萬元)

▲韓國「天才少女」安洗瑩是全英賽女單奪冠大熱門。（圖／美聯社／達志影像）
2026全英羽球公開賽直播與轉播資訊

電視轉播：愛爾達體育三台

線上轉播平台：HAMI VIDEO

2026全英羽球公開賽賽制與規則

單敗淘汰制：本賽事無小組賽階段，輸掉一場比賽即遭淘汰。

比賽項目：分為男單、女單、男雙、女雙與混雙五個項目，每項各有32組頂尖選手參賽。

計分規則：比賽採三局兩勝制，每局先得21分者獲勝。

技術暫停：當領先方達到11分時，將有60秒的技術暫停時間；局與局之間則有2分鐘的休息時間。

▲中國大陸選手石宇奇有機會完成全英賽男單衛冕任務。（圖／美聯社／達志影像）
2026全英羽球公開賽賽程規劃

3月3日至3月4日：進行首輪32強賽，賽事於台灣時間18:00及23:00展開。

3月5日：進行次輪16強賽。

3月6日：進行八強半準決賽(分為早場與晚場)。

3月7日：進行四強準決賽。

3月8日：進行五項總決賽。

▲2026全英羽球公開賽獎金池資訊。（圖／Gemini製圖／記者黃建霖監製）
▲2026全英羽球公開賽獎金池資訊。（圖／Gemini製圖／記者黃建霖監製）
2026全英羽球公開賽冠軍獎金分配

單打冠軍：101,500美元

雙打冠軍：107,300美元

2026全英羽球公開賽參賽前8種子球員名單

男子單打

石宇奇、昆拉武特(Kunlavut Vitidsarn)、安東森(Anders Antonsen)、喬納坦(Jonatan Christie)、波波夫(Christo Popov)、李詩灃、周天成、拉尼耶(Alex Lanier)

女子單打

安洗瑩、王祉怡、陳雨菲、山口茜、韓悅、瓦爾達尼(Putri Kusuma Wardani)、依瑟儂(Ratchanok Intanon)、喬楚翁(Pornpawee Chochuwong)

男子雙打

金元昊/徐承宰、謝定峰/蘇偉譯、梁偉鏗/王昶、蘭基雷迪(Satwiksairaj Rankireddy)/謝提(Chirag Shetty)、阿爾弗蘭(Fajar Alfian)/菲克里(Muhammad Shohibul Fikri)、萬緯聰/鄭凱文、古塔馬(Sabar Karyaman Gutama)/伊斯法哈尼(Muhammad Reza Pahlevi Isfahani)、吳世飛/伊祖丁(Nur Izzuddin)

女子雙打

劉聖書/譚寧、陳康樂/蒂娜(Thinaah Muralitharan)、賈一凡/張殊賢、白荷娜/李紹希、福島由紀/松本麻佑、岩永鈴/中西貴映、李怡婧/羅徐敏、謝沛珊/洪恩慈

混合雙打

馮彥哲/黃東萍、蔣振邦/魏雅欣、德差波(Dechapol Puavaranukroh)/蘇皮薩拉(Supissara Paewsampran)、陳堂傑/杜頤溈(Toh Ee Wei)、吉凱爾(Thom Gicquel)/德爾呂(Delphine Delrue)、郭新娃/陳芳卉、鄧俊文/謝影雪、克里斯蒂安森(Mathias Christiansen)/博爾(Alexandra Bøje)

全英公開賽賽史介紹

全英羽球公開賽(All England Open)創立於1899年，是全球羽壇歷史最悠久且最具聲望的賽事。在正式的世界羽球錦標賽創辦之前，全英賽的冠軍頭銜實質上就等同於「世界冠軍」，也因此長期以來被外界譽為「小世錦賽」。即使現今羽壇各項大型賽事林立，這項隸屬於超級1000系列(Super1000)的頂級巡迴賽，在所有羽球選手與球迷心中仍擁有神聖且無可取代的崇高地位。

