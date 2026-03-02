我是廣告 請繼續往下閱讀

因應美伊中東武裝衝突，波及荷姆茲海峽（Strait of Hormuz）及周邊領空，海空運保險費率劇烈震盪，海上空中運輸風險也大增，預計船體、貨物運輸與航空險的兵險保費喊也會調漲，甚至不予接單。產險公會今（2）日也提醒商貿業者，國內產險公司的兵險報價與承保能量，高度依賴國際再保險人的最新開價與承保意願，業者應有心理準備面對成本大幅波動。產險公會指出，受當前伊朗戰事影響，海上貨物運輸面臨極高風險，特別是每日經手全球2成石油供應的荷姆茲海峽，航運實務面，荷姆茲海峽航道兵險預計會調漲保費，或不予承接。以船體兵險來說，產險公會表示，依據過往衝突經驗，途經該海域的船隻，因風險提高，其船體兵險將調漲保費費率，或會有個案不予承接的情形。在貨運部分，隨戰事擴大，貨物運輸與航空險的兵險費率可能也將隨之同步上調，或會有個案不予承接的情形。產險公會也強調，國內產險公司的兵險報價與承保能量，高度依賴國際再保險人的最新開價與承保意願，業者應有心理準備面對成本大幅波動。在水險端，產險公會建議，貨主與航商應隨時聯繫保險顧問或保險公司，取得最新報價，途經該海域的船隻，因風險提高，其船體兵險費率將調漲保費費率或不予承接，並評估繞道成本的可能性與效益。同時，保險業也將在符合法律規範與再保契約的前提下，盡速協助保戶處理相關諮詢，也呼籲在此非常時期應優先確保人員安全，審慎評估前往受戰爭影響地區的必要性。