雙北明星私立國中入學考試在即，部分學校錄取率低至個位數，競爭程度不亞於頂尖大學。兒福聯盟今（2）日公布調查，國中生「學習疲勞」十年來不減反增，並且因長時通勤、學習過勞與密集考試，僅兩成學生能睡足8小時，其中私校生的作息失衡與壓力更顯著高於公立學校。兒福聯盟今（2）日舉辦「選校變選命，學習要拼命」記者會、發布《2026臺灣國中生學習壓力調查報告》。調查指出，台灣國中生的學習疲勞感在近年出現惡化趨勢，重度疲勞比例已由2011年的15.3%逐步攀升至2026年的19.2%，更令人擔心的是，目前全台近五成七的國中生正處於中等以上的疲勞狀態。而學習疲勞與學業表現呈現顯著相關，成績排名中後段與倒數的學生，其重度疲勞比例高達24.1%，顯示學業上長期受挫的孩子，正承受著最劇烈且不對稱的身心壓力。另，近三成國中生因課業重壓曾產生自傷念頭，然而，教育體制的安全網卻出現功能斷裂。面對課業壓力，近兩成五青少年不願意求助，另有一成五青少年轉向生成式AI求助，有一成找網友尋求慰藉。兒盟呼籲學校與家長必須徹底翻轉「成績導向」的互動模式，讓兒少從分數競爭的內耗中解脫。私校與公校學生的作息呈現極端落差。兒盟調查指出，私校生每日通勤超過一小時的比例為23.8%，是公校生的近五倍。高達58.5%的私校生需在晚上七點後才離校。EdYouth常務理事洪振翔援引台北市資訊局數據指出，台北市落實「教學正常化」的學校竟然不到兩成，意即高達八成以上的學校存在不當占用自習時間的問題。他以自身經驗為例，國中生每日從早上七點半早自習開始，直到晚上七點半才離校，長達12小時在校，返家後還要應付作業與考試，「這對國中生來說，負擔真的太重。」他呼籲國中應比照高中，落實早自習自由參加。台北教育大學心理與諮商學系教授陳柏霖分析，現代家長的焦慮感不亞於孩子，建議家長與孩子都應擁有「自我關懷」的留白時間。若過度強調學業成就，反而會扼殺學習的趣味。此外，他也建議社會情緒學習（SEL）不應僅限於學生，家長也應共同參與，才能從根本改善家庭內的壓力循環。兒盟提出三大呼籲，期待建構更具韌性的兒少心理支持體系：面對公、私立國中在學習環境與生活樣貌上的顯著差異，家長應與孩子進行深度溝通，而非單方面代為決策。家長在選校評估時應優先考量孩子的身心承受度、對競爭環境的適應力，以及高壓環境是否會削弱孩子的自信心，依據家庭資源與孩子的特質做出合適選擇，確保學習環境能成為孩子成長的動力，而非沉重的負擔。校園應強化對全體學生的關懷，特別針對學業受挫的孩子給予更實質的協助，避免以成績作為資源分配的標準；家長則需覺察並調整互動模式，反思是否在無意間將關愛與分數掛鉤，讓孩子明白關心不應由分數定義，從源頭緩解孩子的壓力與孤立感。兒盟認為，若能將「青壯世代心理健康支持方案」的年齡門檻下修至12歲，不僅能正視國中生心理健康需求的急迫性，更能實質降低諮商的經濟門檻、提升該方案的使用率與覆蓋率，達成及早介入的政策效果，避免國中生情緒問題因長期累積而惡化。