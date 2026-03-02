我是廣告 請繼續往下閱讀

柬埔寨太子集團去年（2025）遭美方正式制裁後，在台資產如豪宅、名車，都在檢警調搜索行動中遭到扣押，今日於警專拍賣會上首度亮相33輛豪車，除了車身性能、傳奇性頗有看頭，就連車牌號碼都有故事，其中8輛豪車的車號阿拉伯數字均為0603，根據了解，這是太子集團在台最高領導人李添太太楊帥的生日，形同以高價豪車展示「愛妻密碼」。太子集團遭扣押的33輛豪車中，「蛙王」Porsche 918 Spyder末四碼5555，McLaren P1末四碼7777，MCLAREN Senna、MCLAREN Senna LM末四碼均為7999，「馬王」Ferrari LaFerrari、FERRARI MONZA SP2末四碼均為9999，是須要競標才能取得的特殊組合。33輛豪車中，還有8輛車號屬於「非典型幸運車牌」，包括Porsche 911 GT3 RS、Porsche 911 DAKER、Porsche 718 SPYDER RS、Porsche 718 Cayman GT4 RS、Porsche 911 TURBO 50 years、Piaggio Vespa 946 150、Ferrari SF90 SPIDER、Ferrari SF90 STRADALE，車號末四碼都是0603。原來太子集團首腦陳志的左右手、在台最高領導人李添，以愛妻楊帥的生日6月3號作為專屬車牌，表達對太太的愛意，但在今天拍賣會過後，除了Ferrari SF90 STRADALE流標，其餘均拍定，鐫刻李添「愛妻密碼」的豪車群將易主。