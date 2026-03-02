柬埔寨太子集團去年（2025）遭美方正式制裁後，在台資產如豪宅、名車，都在檢警調搜索行動中遭到扣押，今日於警專拍賣會上首度亮相33輛豪車，除了車身性能、傳奇性頗有看頭，就連車牌號碼都有故事，其中8輛豪車的車號阿拉伯數字均為0603，根據了解，這是太子集團在台最高領導人李添太太楊帥的生日，形同以高價豪車展示「愛妻密碼」。
太子集團遭扣押的33輛豪車中，「蛙王」Porsche 918 Spyder末四碼5555，McLaren P1末四碼7777，MCLAREN Senna、MCLAREN Senna LM末四碼均為7999，「馬王」Ferrari LaFerrari、FERRARI MONZA SP2末四碼均為9999，是須要競標才能取得的特殊組合。
33輛豪車中，還有8輛車號屬於「非典型幸運車牌」，包括Porsche 911 GT3 RS、Porsche 911 DAKER、Porsche 718 SPYDER RS、Porsche 718 Cayman GT4 RS、Porsche 911 TURBO 50 years、Piaggio Vespa 946 150、Ferrari SF90 SPIDER、Ferrari SF90 STRADALE，車號末四碼都是0603。
原來太子集團首腦陳志的左右手、在台最高領導人李添，以愛妻楊帥的生日6月3號作為專屬車牌，表達對太太的愛意，但在今天拍賣會過後，除了Ferrari SF90 STRADALE流標，其餘均拍定，鐫刻李添「愛妻密碼」的豪車群將易主。
