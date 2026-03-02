根據六都地政局統計，六都2026年1、2月買賣移轉棟數，台北3675棟，年增6.4%；新北6502，年增0.8%
；桃園5509棟，年減6%；台中5384棟，年減16.5%； 台南3107棟，年增17.8%；高雄4540棟，年減8.7% 。合計六都今年1、2月共2萬8717棟，年減3.7%， 連續3年收黑。信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，今年股市表現亮眼，或許股市也漲不動的情況時，資金就有機會部分流進房市，整體還是以自用為主。《NOWNEWS今日新聞》也整理了4大房仲業者六都買賣移轉棟數的看法。
信義房屋
信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，通常政策剛上路的半年，市場反應會較為劇烈，時間久了市場也會慢慢適應，觀察建物的買賣移轉棟數也出現跌幅收斂，沒有出現雙位數的年減表現，而前兩月的移轉大致反映去年12月與今年1月的真實交易狀況，交易量表現較前一個年度同期相似，沒有再出現繼續量縮。觀察建物買賣移轉棟數前兩月表現，仍是大台北區域表現較其他區域穩定，台中則是衰退幅度最大的區域，台南推估受到預售交屋移轉帶動，年增18%。
曾敬德表示，今年前兩月股市表現暢旺，但就資金利用的機會成本來看，短期內股市波動大機會多，或許股市出現漲不動時，資金就有機會部分流進房市，但整體自用當道的格局還是不變，目前還是高檔轉折後的盤整期間。
台灣房屋
台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，今年2月適逢春節，
工作天數與去年同期、今年1月相比，都減少3成左右， 也讓2月在交易行政作業暫停的影響下，年月表現都明顯下滑。 進一步觀察1、2月的買賣移轉狀況，六都數據仍較去年同期微減， 顯示即使排除了農曆新年的季節性因素， 整體買氣表現依然處於弱勢， 也說明打炒房政策對房市的抑制力持續發威， 只要央行沒有大動作鬆綁信用管制， 馬年的房市春燕就還要再等一等。
張旭嵐指出，展望馬年房市，228連假期間引爆的中東戰火，
再掀國際經濟變局，是否燃起通膨疑慮催化資金轉入保值性資產， 值得持續觀察；而政府的首購優惠房貸如何延續？ 也牽動自住買盤的購屋意願；加上下半年地方大選白熱化， 建設牛肉的多寡，亦左右區域房市發展，在多空拉鋸下， 觀望氣氛不易消散，上半年房市發展也將持續保守。
住商不動產
大家房屋企劃研究室公關襄理賴志昶認為，在全台買氣趨冷情況下，買盤回歸蛋黃區，尤其北市生活或商業機能皆為全台最高，房價相對具有保值空間，在全台房市寒流之下，買盤自然回歸市場；另可發現台南市1至2月買賣移轉棟數年漲幅為六都最高，其中買氣集中於歸仁區，不管是1至2月或單看2月數據，都屬2011年有紀錄以來歷史最高，主因為該區受惠於南科議題加持，區域吸引建商品牌集中推案，近年適逢交屋潮，而激發大量案場出現移轉，進而令單區買氣看似有驚人漲勢。
住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨提醒，在央行鐵腕打房之下，
政策亦未見鬆綁，短期內2026年房市難以重演過去暴漲榮景， 以往「隨便賣、隨便賺」的榮景也難以複製；不過， 當前市場由剛性需求主導，投機炒作空間被大幅壓縮， 建議購屋族可趁目前市況較冷時，多方看屋比較， 針對具有實質機能與建設支撐的區域，大膽出價，更有機會以「 甜甜價」購得好屋。
中信房屋
中信房屋研展室副理莊思敏指出，今年前兩月六都建物移轉棟數僅較去年小幅減少3.7％，顯示房市仍相對穩定，各縣市間的增減差異多屬個案交屋所造成的短期波動。預期3月過後賞屋人潮將逐步回流，而月底登場的329檔期也將成為觀察近期房市走向的重要指標。莊思敏表示，隨著過去一段時間的利空資訊逐漸被市場消化，剛性需求陸續出籠，加上部分股市獲利的資金可能流入不動產市場，以及年底選舉帶動的建設題材發酵，預估今年整體房市交易量仍有機會較去年小幅成長。
然而，國際政經情勢詭譎多變，央行打炒房政策尚未鬆綁，銀行房貸水位仍相對緊繃，後續市場發展須審慎觀察。在自住客當道的趨勢下，若屋主希望加速成交、落袋為安，應視區域行情靈活調整開價。
資料來源：地政局、信義房屋、台灣房屋、住商不動產、中信房屋
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒消費者，房屋買賣有一定風險，學習正確置產觀念、仔細審閱買賣合約，才能將損失風險降至最低。
