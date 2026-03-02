我是廣告 請繼續往下閱讀

香港媒體日前報導，內政部長劉世芳的外甥顏文群在中國擔任公司高階主管，還向劉世芳提供政治獻金，中國國台辦已展開調查。劉世芳今（2）日首度對此回應，強調相關指控存在明顯時間差，兩件事「一點關係都沒有」。劉世芳今下午出席高雄市「橋新．安居B」社會住宅新建統包工程動土典禮，她受訪回應，她目前擔任內政部長，並未參與任何選舉活動。外甥捐贈政治獻金一事，發生在2019年她投入立委選舉期間，金額為新台幣10萬元。她強調，該筆政治獻金完全依照《政治獻金法》規定辦理，並已向監察院申報及公告，「在台灣的人都知道，政治獻金都要依照監察院規範辦理，我也是照規定來。」她指出，這筆捐款距今已有7年以上，時序相當清楚。劉世芳也說，顏文群是在2023年才前往中國發展，身分為專業經理人，並非投資人或負責人。她表示，外甥接任時公司仍處於虧損狀態，主要是協助公司營運與治理，屬於專業經理人角色。對於外界將其與2019年的政治獻金連結，她強調兩者時間差超過7年，「時差7年以上，相信所有台灣人都非常清楚」，直言「跟這個一點關係都沒有」。在野黨立委質疑是否涉及國安問題或利益衝突，劉世芳表示，「這部分我內部會做是否有利益衝突的一個報告。」強調會依法行政、依法處理。至於是否與外甥取得聯繫，劉世芳表示，這幾天會再與對方聯絡，也有許多朋友關心顏文群的安危，她對外界關心表達感謝。