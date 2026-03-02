我是廣告 請繼續往下閱讀

2026 WBC 經典賽火鍋店優惠一次看

新台式火鍋應援中華隊！狂一鍋滿額享好禮 6 選 1

▲狂一鍋本次活動提供的品項包含梅花豬、無骨雞腿肉、香辣鴨血、小白蝦、季節鮮魚、極鮮蛤蜊。（圖／樂多多提供）

插旗海外的台灣隊！肉多多限時 3 天點套餐送海陸好禮

▲從3月4日到6日這三天，肉多多消費滿 299 元，即可享有「小白蝦」、「無骨鮮雞腿」或「鮮魚片」中任選一份優惠。（圖／樂多多提供）

2026 年世界棒球經典賽（World Baseball Classic，簡稱 WBC）即將開打，中華隊預賽賽程從3月5日一直打到3月8日，依序對抗澳洲、日本、捷克與韓國等對手。而各大通路、餐廳也陸續推出優惠活動，其中知名鍋物品牌「肉多多火鍋」與「狂一鍋」更將連續三天推出「送海鮮肉盤」超優惠活動。將台灣在地小吃與濃郁醇厚湯底完美結合的「狂一鍋」，同樣於 3 月 4 日（週三）至 3 月 6 日（週五）推出連三天的應援活動。活動時間：2026 年 3 月 4 日至 3 月 6 日參加方式：來店消費 459 元以上套餐，即可獲得應援加贈好禮。贈送品項：享有好禮 6 選 1（包含梅花豬、無骨雞腿肉、香辣鴨血、小白蝦、季節鮮魚、極鮮蛤蜊）。此外，狂一鍋更配合自助吧提供的特色美味，讓消費者在品嚐火鍋時，能搭配荷包蛋、高麗菜飯與麻油雞飯。在實現「荷包蛋自由」的快感中，更圓滿了整個新台式火鍋的應援儀式感。近幾年同樣以「台灣隊」身份成功插旗海外市場的肉多多火鍋，將於 3 月 4 日（週三）至 3 月 6 日（週五）連續三天，於全台門店推出應援中華隊的活動。活動時間：2026 年 3 月 4 日至 3 月 6 日參加方式：凡點用 299 元（含）以上套餐，即享海陸好禮 3 選 1。贈送品項：可從「小白蝦」、「無骨鮮雞腿」或「鮮魚片」中任選一份，不囉唆直接送上桌為您熱血加菜。