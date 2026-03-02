我是廣告 請繼續往下閱讀

北捷中和新蘆線今（2日）上午10時許驚傳恐嚇事件，有民眾通報指稱，一名男子在行經行天宮站的列車車廂內，突然情緒激動並揚言要「殺人」。轄區警方獲報後不敢大意，隨即全副武裝並持防彈盾牌趕抵月台與車廂內進行搜查。所幸警方到場時並未發現任何異狀，現場也沒有引發旅客恐慌或發生踩踏意外，捷運系統維持正常營運，而警方也火速於今（2日）下午1時許即案發3小時後逮到葉男。據了解，警方接獲通報後，葉男已經離開現場，中山警分局立刻與捷運警察隊共組專案小組展開追查。經調閱站內外監視器畫面一路過濾，發現葉男從行天宮站的2號出口離開。專案小組迅速鎖定一名疑似精神狀況不佳的葉男，並於今（2日）下午1時許，循線將他帶回勤務處所，後續將進一步釐清案發經過與其真實動機。另初步檢視捷運車廂內的監視器畫面，並查訪當時在場的其他乘客，同時對葉男進行搜身，均未發現他身上帶有任何刀械或攻擊性的危險物品。警方指出，單憑目前的客觀證據，尚難以直接認定葉男的行為已構成《刑法》的恐嚇公眾罪嫌；後續將通知最初報案的民眾到案說明，以還原當時的具體情況與對話內容。