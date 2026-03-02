我是廣告 請繼續往下閱讀

▲短今吃飯時門牙斷裂，她不小心把斷掉的門牙吃下肚。（圖／短今s ᴀ ᴍ ᴍ ɪ ᴇ IG@sammie_923）

球團/團隊 成員名單 (每隊6人) Passion Sisters 峮峮、衣宸、夏蕾、妮可、短今、少鹽​ UniGirls 侯芳、Maggie、Yuki、一七、芮絲、瑟七​ Fubon Angels 潔潔、丹丹、安娜、秀秀子、卡洛琳、Jessy​ 樂天女孩 貝佳頤、卉妮、孟潔、熊霓、岱縈、彭彭 小龍女 小映、菲菲、蘿拉、璦昀、沛沛、林襄 Wing Stars 恬魚、李樂、妡0、一粒、林浠、螢螢

2026年世界棒球經典賽（World Baseball Classic，簡稱WBC）即將在3月5日於日本東京巨蛋開打，入選中華隊官方應援啦啦隊「CT AMAZE」的短今，昨（1）日透露自己的門牙斷裂，她居然把斷掉的門牙吃下肚，讓女神大呼：「我要瘋了！」昨天，短今在IG限時動態放上一張近距離自拍照，她用髮箍聊起頭髮，疑似素顏入鏡，嘴巴微張，食指指著門牙的位置，配文寫下：「我今天吃飯...竟然把我的門牙吃掉了！我要瘋了！」對於經典賽在即，短今的門面出狀況，讓人對她的行徑感到哭笑不得。短今日前以「CT AMAZE」成員身分出席記者會，針對外界對於拿下12強冠軍的中華隊寄予厚望，她受訪時笑說，不想預期比賽的成果，只想專心為中華隊加油，但也透露已經和隊友峮峮提前訂好赴日本的機票與住宿，準備親臨東京巨蛋為中華隊應援。本名胡馨儀的短今，因神似韓劇《大長今》的李英愛，而得此藝名，曾經參與歌舞大秀《臺灣舞孃》演出，舞蹈功力深厚，2016年2月加入PS女孩，擔任過隊長一職。短今透露，因與朋友去看棒球比賽，感受到現場震撼力，才興起了報名啦啦隊徵選的念頭，個性人來瘋的她，受到粉絲喜愛，人氣越來越旺。