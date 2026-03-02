2026年世界棒球經典賽（World Baseball Classic，簡稱WBC）即將在3月5日於日本東京巨蛋開打，入選中華隊官方應援啦啦隊「CT AMAZE」的短今，昨（1）日透露自己的門牙斷裂，她居然把斷掉的門牙吃下肚，讓女神大呼：「我要瘋了！」
昨天，短今在IG限時動態放上一張近距離自拍照，她用髮箍聊起頭髮，疑似素顏入鏡，嘴巴微張，食指指著門牙的位置，配文寫下：「我今天吃飯...竟然把我的門牙吃掉了！我要瘋了！」對於經典賽在即，短今的門面出狀況，讓人對她的行徑感到哭笑不得。
不想預設經典賽比賽結果 短今和峮峮訂好機票和住宿
短今日前以「CT AMAZE」成員身分出席記者會，針對外界對於拿下12強冠軍的中華隊寄予厚望，她受訪時笑說，不想預期比賽的成果，只想專心為中華隊加油，但也透露已經和隊友峮峮提前訂好赴日本的機票與住宿，準備親臨東京巨蛋為中華隊應援。
似《大長今》李英愛得此藝名 短今愛上棒球報名啦啦隊
本名胡馨儀的短今，因神似韓劇《大長今》的李英愛，而得此藝名，曾經參與歌舞大秀《臺灣舞孃》演出，舞蹈功力深厚，2016年2月加入PS女孩，擔任過隊長一職。短今透露，因與朋友去看棒球比賽，感受到現場震撼力，才興起了報名啦啦隊徵選的念頭，個性人來瘋的她，受到粉絲喜愛，人氣越來越旺。
⚾經典賽中華隊應援啦啦隊「CT AMAZE」36人名單
⚾經典賽中華隊應援啦啦隊「CT AMAZE」36人名單
|球團/團隊
|成員名單 (每隊6人)
|Passion Sisters
|峮峮、衣宸、夏蕾、妮可、短今、少鹽
|UniGirls
|侯芳、Maggie、Yuki、一七、芮絲、瑟七
|Fubon Angels
|潔潔、丹丹、安娜、秀秀子、卡洛琳、Jessy
|樂天女孩
|貝佳頤、卉妮、孟潔、熊霓、岱縈、彭彭
|小龍女
|小映、菲菲、蘿拉、璦昀、沛沛、林襄
|Wing Stars
|恬魚、李樂、妡0、一粒、林浠、螢螢