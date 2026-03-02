我是廣告 請繼續往下閱讀

總統賴清德今（2）日上午接見「美國半導體產業協會（SIA）訪問團」時表示，台灣身為全球半導體重鎮之一，將持續深化全球供應鏈合作，與國際夥伴共同建立穩健、可信賴的供應鏈網絡。他指出，台美在半導體與高科技領域的合作成果早已超越單純的產業鏈結，而是共同維護經濟安全、科技韌性與民主價值的全方位戰略夥伴，期盼雙方在技術標準、人才培育、資安及數位韌性等議題上強化合作，一起成為AI時代中最值得信賴、最具韌性的領航者。賴清德致詞時首先歡迎美國半導體產業協會訪團來到台灣，也感謝長期以來對台美半導體合作的重視與支持。他指出，近年來，由於地緣政治劇烈變動、全球供應鏈重組，半導體產業的安全與韌性已成為各國關注的議題；他說，台灣和美國是理念相近的民主夥伴，在半導體與高科技領域的合作成果早已超越單純的產業鏈結，而是共同維護經濟安全、科技韌性與民主價值的全方位戰略夥伴關係。賴清德進一步指出，面對全球半導體競爭加劇，台灣身為全球半導體重鎮之一，將秉持「務實、開放、互信」的原則，持續深化與美國及民主友盟國家的合作，共同打造更具韌性與多元化的非紅供應鏈，並在AI與先進半導體領域形成互利、互補、與共榮的合作新模式。賴清德表示，很高興看到台美於今年1月順利完成第6屆「經濟繁榮夥伴對話」（EPPD）會議，不但議題涵蓋範圍為歷屆最多元、最全面，雙方也簽署「矽盛世宣言及台美經濟安全合作聯合聲明」，共同承諾將邁向強化經濟安全、打造創新經濟、發展繁榮未來等三大戰略方向，這不僅是台美經貿關係的里程碑，也為半導體與高科技產業的全方位合作奠定更具制度化與戰略性的基礎。賴清德提到，台灣擁有規模完整、密度全球最高的半導體產業生態系，加上政府正積極推動「AI新十大建設」，預計在2040年以前培植50萬名人才，並強化矽光子、量子科技與機器人等三大關鍵技術的研發，相信如此豐沛的技術量能，將促進台美發展更緊密的合作關係。賴清德強調，台灣要持續深化全球供應鏈合作，政府將協助台灣企業在美國、日本、歐洲與東南亞等地擴大投資與研發布局。此外，也要透過跨國投資、研發合作與人才交流，讓核心技術與研發中心根留台灣，並與國際夥伴共同建立穩健、可信賴的供應鏈網絡。賴清德肯定「美國半導體產業協會」長期致力於促進國際半導體合作與推動產業創新，並在台美合作扮演積極角色，包括公開支持台美儘速解決雙重課稅問題。他說，期盼未來持續透過對話，讓台灣和美國在技術標準、人才培育、資安及數位韌性等議題上進一步強化合作，一起成為AI時代中最值得信賴、最具韌性的領航者，也期待透過今天的會面，共同為台美半導體產業合作打造安全、創新、繁榮的未來。「美國半導體產業協會」紐弗（John Neuffer）總裁致詞時首先感謝賴清德的熱情接待，以及對台美半導體產業的堅定支持，並強調，穩固的雙邊經貿關係對半導體產業至關重要。他也祝賀賴總統率領行政團隊成功完成「台美對等貿易協定」(ART)及「台美投資備忘錄」(MOU)，並鼓勵台美雙方盡速落實這兩項協議，為半導體產業建立更穩定且可預測的發展環境。紐弗總裁也提到，強化全球半導體供應鏈的重要性，並歡迎台灣支持《矽盛世宣言》所揭示的相關原則。最後，紐弗總裁對美台半導體合作的持續深化表示樂觀，並肯定台灣承諾在美國擴大半導體產能投資。