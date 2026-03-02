我是廣告 請繼續往下閱讀

春節連假詐騙又翻新！刑事局指出，近期偵獲多起「假銀行電子郵件」詐騙，歹徒冒用銀行名義寄信，藉由「帳戶異常」等話術引導民眾點擊連結，進一步套取信用卡卡號、安全碼與一次性驗證碼（OTP）。刑事局統計，短短9天連假已累計18人受害，財損接近80萬元，呼籲民眾提高警覺，銀行不會用簡訊或電郵要求提供完整卡片資料與OTP。刑事局說明，受理案件中單一最高損失約17萬元。以高雄一名謝姓上班族為例，他過年期間收到一封自稱銀行發出的通知信，內容宣稱帳戶「近期於多台裝置上使用」，要求點擊連結進行確認。謝男擔心帳戶被盜用，照指示輸入信用卡資訊及OTP後，信用卡立刻遭盜刷，才發現自己落入詐騙圈套。刑事局分析，這類詐騙信通常有幾個固定套路：第一，信件外觀刻意仿造銀行制式版型，搭配看似專業的用語，營造「官方通知」的可信度；第二，內容會塞滿「異常登入」、「多裝置登入」、「異常交易偵測」等關鍵字，強調風險迫在眉睫，讓收信者在焦慮下急著處理，反而忽略查證；第三步則是透過連結導向釣魚頁面，誘導輸入信用卡資料與驗證碼，完成盜刷所需的關鍵資訊。刑事局再次提醒，銀行不會透過簡訊或電子郵件要求客戶提供完整信用卡卡號、安全碼或OTP。若收到類似通知，應改用銀行官方客服、官方網站或App自行查詢，不要點擊不明連結；同時也要仔細看OTP簡訊內容，若顯示的是「消費／授權交易」及金額資訊，代表這不是單純登入驗證，更不應把驗證碼輸入或轉傳給任何人，以免造成財務損失。