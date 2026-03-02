元宵節（3月3日）罕見將出現俗稱「血月」的月全食，台灣本次全程都可以觀賞，不過老天爺可能不太賞臉，受到鋒面、華南雲系影響，元宵節全台有雨，氣象專家賈新興表示，除了「新竹、苗栗」2縣市賞月機率達50％之外，其餘地區可能都不適合賞月，雲層較多要碰碰運氣。
元宵節全台有雨 入夜氣溫暴跌
中央氣象署指出，元宵節一整天，由於東北季風增強、華南雲系帶入水氣，全台都有降雨機率，西半部更要注意局部較大雨勢；北台灣早晚低溫剩下14至15度，接近大陸冷氣團等級，白天高溫在中部以北、宜花也只有19至22度，南部、台東仍有24至27度。
元宵節賞月條件差 新竹苗栗最有機會
賈新興提及，元宵節當晚7時至10時，基隆北海岸、宜花東迎風面水氣多，天氣是多雲會有短暫雨，雲林以南也是雲量較多，有陣陣雨勢，對賞月來說條件都不好，大台北地區降雨較少一些，不過仍是陰天，賞月要碰碰運氣，新竹、苗栗受影響較小，天氣多雲時晴，最有機會觀察到月全食。
台北天文館提及，元宵節當晚5時50分月出，月球開始進入地球本影，稱為「初虧」，形成特殊的「月出帶食」景象，晚間7時04分「食既」，月球完全進入地球本影，進入全食階段，晚間7時34分「食甚」，月球最接近地影中心，晚間8時03分「生光」，月球開始離開本影。
台北天文館說明，從「食既到生光」共歷時59分鐘，在此期間，月面因地球大氣折射陽光而呈現暗紅色，形成俗稱的「血月」；生光後的月球逐漸由虧轉盈，晚間9時18分完全離開本影而「復圓」，從初虧到復圓的本影食歷時3小時28分鐘。
如果無法外出觀賞月全食，3月3日元宵節當晚17時45分起，台北市立天文館將透過官方YouTube頻道進行月食全程直播，結合本地望遠鏡與全球影像資源，不受天候與地點限制；中央氣象署、台南南瀛天文館也都會經由官方YouTube直播實況。
資料來源：台北市立天文館、中央氣象署
如果無法外出觀賞月全食，3月3日元宵節當晚17時45分起，台北市立天文館將透過官方YouTube頻道進行月食全程直播，結合本地望遠鏡與全球影像資源，不受天候與地點限制；中央氣象署、台南南瀛天文館也都會經由官方YouTube直播實況。
