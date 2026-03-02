我是廣告 請繼續往下閱讀

▲中鋼公司連續15年參與S&P Global CSA評比，獲頒參與S&P Global CSA 15週年紀念徽章之殊榮。(圖／記者黃守作攝)

▲中鋼公司董事長黃建智說明獲獎的情形。(圖／記者黃守作攝)

▲中鋼公司已全面啟動永續治理及行動方案，將持續深化ESG工作，攜手用鋼產業夥伴，共同在全球競爭下升級轉型，朝永續經營目標前進。(圖／記者黃守作攝)

中鋼公司2025年CSA成績名列前茅，以全球鋼鐵業第2名之姿，榮獲2026年標普全球永續年鑑Top5%之殊榮，也連續15年參與S&P Global CSA評比，獲頒參與S&P Global CSA 15週年紀念徽章，期在全球競爭下升級轉型，朝永續經營目標前進。中鋼公司董事長黃建智表示，國際永續評比機構標普全球(S&P Global)日前公布入選2026年標普全球永續年鑑(S&P Global Sustainability Yearbook 2026)名單，中鋼公司2025年企業永續評比(Corporate Sustainability Assessment, CSA)成績名列前茅，以全球鋼鐵業第2名之姿，榮獲2026年標普全球永續年鑑Top5%之殊榮。另外，中鋼公司連續15年參與S&P Global CSA評比，也獲頒參與S&P Global CSA 15週年紀念徽章，以表彰中鋼公司全力推動永續發展的決心與行動力，象徵著中鋼在永續發展領域上，展現努力不懈的企業精神。黃建智說，面對近年來鋼鐵市場景氣循環變動劇烈、地緣競爭及碳定價、碳關稅與碳中和等三碳挑戰，中鋼公司已全面啟動永續治理及行動方案，將持續深化ESG工作，攜手用鋼產業夥伴，共同在全球競爭下升級轉型，朝永續經營目標前進。黃建智指出，面對全球永續浪潮，中鋼2019年即成立公司治理暨永續委員會，委員會下設置公司治理、誠信經營、永續環境發展、員工關懷暨社會參與，以及風險管理等5個執行小組，以跨單位團隊合作方式執行短、中、長期永續目標，並再於2021年成立節能減碳及碳中和推動小組，規劃及檢視減碳策略成效。黃建智並說，S&P Global為全球最具影響力之金融資訊提供與信用評級機構之一，2026年S&P Global依據2025年CSA成績，從全球超過9,200家企業中，選出848家企業列入標普全球永續年鑑會員，並依其分數在產業排名高低給予不同層級的肯定，中鋼在2025年競爭激烈的評比中再次脫穎而出，CSA成績名列全球鋼鐵業第2名，取得Top5%的佳績。