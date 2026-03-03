今（3）日就是元宵節！這天許多人都會吃上一碗熱騰騰的湯圓應景，不過「湯圓」跟「元宵」其實是不一樣的食品，根據農業部食農教育資訊整合平台分享，雖然湯圓跟元宵都是使用圓糯米粉製作而成，外觀也很相似，但其實它們的做法很不一樣。《NOWNEWS今日新聞》整理元宵和湯圓差異、元宵節為什麼要吃湯圓，以及湯圓懶人煮法，
元宵、湯圓有什麼不一樣？
農業部食農教育資訊整合平台表示，元宵節吃元宵、冬至吃湯圓是流傳已久的習俗，元宵和湯圓雖然長得很像，兩者的做法完全不一樣，元宵是先把餡料切成小塊，沾水之後，放在有乾糯米粉的竹篩上，重複滾動讓粉末越來越厚，製成元宵；湯圓是先把糯米粉加水，揉成糰狀，包入餡料之後，用手搓成圓形。不過因為元宵製作較費工，因此現在市面上多以「湯圓」為主，如果買不到元宵，用湯圓來應景也可以，最重要的是團圓寓意。
而湯圓和元宵都是使用「圓糯米粉」製成，圓糯米的特色是黏性高的米穀粉，支鏈澱粉含量高吸油率低，光澤佳，有較明顯的甜味，可以製成元宵、湯圓、鹼粽、年糕、紅龜粿等食品，口感軟Q黏牙。
為什麼元宵節要吃湯圓？
從宋代開始，出現以糯米製成、圓形包有餡料的食品，當時稱為「浮元子」，這就是元宵、湯圓的前身，而無論是湯圓還是元宵，都有闔家團圓、幸福圓滿的意思，所以元宵節也可以吃湯圓。
湯圓懶人煮法
總是把湯圓煮破、懶得下廚？不妨嘗試看看用「微波爐」來煮湯圓，只要準備湯圓、甜湯罐頭、微波爐用碗，3分鐘就能吃到暖呼呼、甜蜜蜜的湯圓。
步驟1：把甜湯罐頭（例如牛奶花生、紅豆湯）倒進可進微波爐的碗中。
步驟2：把4到5顆冷凍湯圓放進甜湯中，甜湯要完全覆蓋過湯圓，才能均勻受熱、保持湯圓不破掉。
步驟3：整碗放到微波爐中，以800W微波3分鐘，或用600W微波4分鐘，時間到就完成了。
資料來源：農業部食農教育資訊整合平台
