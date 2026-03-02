我是廣告 請繼續往下閱讀

台北市立聯合醫院仁愛院區近日爆出爭議事件，一名在社群平台擁有上萬追蹤者的護理師，疑似在加護病房內偷拍重症患者畫面，並上傳至個人IG帳號，還搭配嘲諷、辱罵等文字，引發輿論撻伐。院方證實已接獲檢舉並展開調查，該名護理師已於2月20日辭職，後續將依規定追究相關責任。據悉，該名護理師平日經營社群帳號，以穿搭與生活分享為主，吸引不少粉絲關注。然而，<<鏡週刊>>接獲民眾爆料，指她疑似利用值勤期間，在加護病房內拍攝重症病患影像，並發布至社群平台，貼文中更出現帶有嘲弄與貶抑意味的字句。爆料內容曝光後，引發外界對病患隱私保障與醫療倫理的質疑。另有說法指出，該員在單位內人際互動爭議不斷，疑涉及職場霸凌情形，相關情事經投訴後才被揭發。院方表示，接獲反映後已即刻啟動內部程序，針對相關內容進行查證與訪談，初步認定其行為已觸及醫事人員專業倫理及院內管理規範，並同步展開人事評議與懲處流程，同時要求當事人立即移除所有涉案貼文，以防止影像持續流傳造成傷害。院方指出，該名護理師已主動離職，但調查仍在進行中，待事實釐清後，將依相關法規辦理，絕不寬縱。院方強調，醫療場域對隱私與尊嚴的保障是最基本原則，任何侵害病人權益或破壞專業形象的行為，都將嚴肅面對。對於本案引發社會關注與不安，院方表達歉意，並將全面檢討社群媒體使用規範與內控機制，強化醫事倫理與法治教育，避免類似情形再度發生。至於外傳的職場霸凌疑雲，院方指出目前尚未掌握具體受害事證，但已由護理科會同職業安全衛生相關單位展開關懷訪談與匿名問卷調查，視結果提供必要協助，並持續強化職場友善措施，確保醫護人員能在安全且受尊重的環境中執行專業工作。