川普總是能用意想不到的方式震撼全球。春節連假期間，對等關稅被美國最高法院判定違憲，川普隨即祭出122條款加稅15%，全球經濟都受到影響。短短10幾天後，川普和以色列發動「史詩怒火」斬首伊朗幾乎所有高層，再次震驚全球。原本台灣政壇關心的是，台美貿易協定是否要重談、賴清德會不會到立法院進行國情報告、對美軍購特別預算的後續、還有陸配立委李貞秀的資格爭議，如今全部都被壓下去。川普簡單粗暴的軍事行動讓全球都看傻了眼，中東局勢的後續影響，也讓所有人不得不關注。沒有人搞得清楚，川普為何在此時對伊朗動手。全球的學者專家眾說紛紜，有說川普摧毀了中俄兩國在中東最重要的支柱，中俄兩國卻無可奈何，能讓川普在未來俄烏談判、川習會中都有更多的籌碼；有的則從完全的相反方向出發，認為美國在中東開戰，未來更無力管俄烏和台海的局勢。有的說油價上漲有利產油的俄國，不利需要大量進口伊朗石油的中國，有的則認為川普是為了轉移對等關稅違憲以及共和黨期中選舉不利焦點。但不管怎麼看、怎麼猜，幾乎都沒有人覺得這是對川普、共和黨或美國有利的局面。偏偏台灣卻出現一股「我川威武」的論調，認為美國再次展現了軍事的強大，讓中國吃憋，就值得高興。伊朗不是委內瑞拉，不管與美國的距離、軍事能力、文化、歷史都大不相同，川普對兩國的手段也不同。川普可以把前委內瑞拉總統馬杜洛抓到美國受審，逼迫繼任者不得不對自己俯首稱臣，卻沒辦法在伊朗扶植出一個親美政權。伊朗的憲法就是神權體制，哈米尼等領導層被川普殲滅後，未來的領導人仍舊是神權治國。繼任者還沒選出的動盪階段，只能同仇敵慨更加強硬的與美國對抗，而不會有任何對話、談判的空間，否則必然被視為是背叛。伊朗這次對周邊國家美軍基地和美國大使館的攻擊報復，在此之前是完全難以想像的。川普抓馬杜洛，發生在美國的「後花園」，世界其他國家鞭長莫及，即便不爽也拿美國沒辦法。膽美國把伊朗搞瘋，在中東點燃火藥庫，則是完全不同的狀況。如果最終收不了場，美國可以拍拍屁股走人，倒楣的是走不了的周邊國家。在伊朗攻擊周邊國家後，中東的空中交通秩序大亂，數萬旅客滯留在杜拜等機場，台灣有旅行社已經停售杜拜的行程到3月底，中東緊張情勢應該無法如川普所說，在很短期內落幕。川普或許真的在下很大的一盤棋，但後續的發展是否真能如川普的預期，誰也不知道。中東的局勢未明，全球的油價、金價、物價已經蠢蠢欲動，台灣怎麼看也不像是獲利的一方。即便川普真能從攻打伊朗獲取更多的籌碼，月底即將登場的「川習會」，大概也只會有「更糟」與「普通糟」的結果。台灣有些人不關心自己的經濟和處境，忘記台灣正是被川普凌虐、壓榨、掠奪最嚴重的幾個國家之一，還不斷腦補放大川普的成功、美國的強大，才真的讓人無言以對。●作者：單厚之／資深媒體人●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場●《今日廣場》歡迎來稿或參與討論，請附真實姓名及聯絡電話，文章歡迎寄至：opinion@nownews.com