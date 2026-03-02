我是廣告 請繼續往下閱讀

北市聯醫護理師已自行辦理歇業 衛生局：院方當天已暫停業務

台北市立聯合醫院仁愛院區護理師遭爆長期偷拍患者，甚至上傳社群網站。北市聯醫說明已啟動內部調查，而該名護理師也已經辭職。台北市衛生局則說明，護理師部分若查證屬實，處1個月以上、1年以下的停業處分；情節重大則可廢止執業執照。對於北市聯醫仁愛院區一名護理師長期在加護病房偷拍重症病患，甚至將病患的嘔吐物等畫面上傳社群網站，並寫下「羞辱」文字。北市聯醫今（2）日說明，該名護理師已於2月20日辭職。後續等待調查結果確認後，依相關法規及程序審慎處理，從嚴究責，絕不寬貸。北市衛生局科長醫事管理科長吳岱穎說，主要分為2部分，包括醫院針對病人隱私、健康資訊是否進行良好維護；另外有無因為業務而得知、知悉或持有病患的病情、健康資訊並無故洩漏。吳岱穎指出，此為《醫療法》第72條，如有相關情形且查證屬實，會處以新台幣5萬元以上、25萬以下罰鍰。至於該名護理師部分，吳岱穎提到，處於歇業狀態，已無執業登記，而根據《護理人員法》第35條，若有違法或不正當行為，則會有對應處罰。她說明，查證屬實會處以1個月以上、1年以下停業處分；情節重大則會廢止執業執照；一旦有對應的法律責任，則會移送檢調或法務機關。吳岱穎表示，該名護理師自行主動辦理歇業，目前並未執行護理業務；而醫院也在當天就立即暫停其業務。