我是廣告 請繼續往下閱讀

國民黨主席鄭麗文與民眾黨主席黃國昌去年11月19日首度會面，雙方達成共識，要讓藍白智庫對接。因年底就是九合一選舉，藍白在不少縣市提名上也彼此合作，藍白合作小組今（2）日舉行整合會前會，雙方敲定下週五（13日）上午九點半於新莊凱悅嘉軒酒店舉行藍白共同政見發表會，目標從藍白合作的四縣市，包括新北市、新竹市、宜蘭縣、嘉義市開始試行。國民黨說，對於台灣未來的治理藍圖，國民黨智庫與民眾黨政策會，在過去這段時間，密集溝通、深入交換意見，國際政經情勢變化快速、極端氣候的嚴峻考驗、新科技的衝擊、少子化等，對城市治理都帶來高難度的挑戰，如何讓民眾在快速變動的環境，安心、放心、開心的生活，能勇於做夢、敢於做夢、實現夢想，國民黨和民眾黨將透過共同政見、勾勒願景。不過國民黨副祕書長李哲華受訪表示，雖然雙方敲定在4縣市共提政見，但因這4縣市的城市規模、預算情況不同，細節還是要兩黨回去再各自盤點。此外，國民黨預計11日提名新北市、宜蘭縣與嘉義市的候選人，未來如何藍白合？李哲華說，今天雙方針對共推人選、民調執行等細節有初步交換意見，但後續仍要再約時間討論。